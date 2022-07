Tastatursprache mit macOS 12.4: App bringt Flaggen-Menü zurück

Mit der Ausgabe von macOS 12.4 am 16. Mai hat Apple eine Änderung in den Tiefen des macOS-Betriebssystems vorgenommen, die vor allem all jenen Anwendern aufgefallen ist, die regelmäßig zwischen unterschiedlichen Eingabesprachen hin und her wechseln – etwa um deutsche Umlaut-Tastaturen problemlos auch zum Schreiben dänischer Texte einsetzen zu können.

Hier hat Apple das Flaggen-Menü in der Mac-Menüleiste durch monochrome Länderkürzel ersetzt und sorgt so zwar für einen einheitlicheren Look in der Menüleiste, fordert Anwendern jedoch auch etwas mehr Aufmerksamkeit ab, da sich die Zwei-Buchstaben-Kombinationen nicht mehr ganz so schnell unterscheiden lassen wie die bunten Länderflaggen. Ein schwarz-graues DK ist dann doch näher an einem schwarz-grauen DE als es das weiße Kreuz auf rotem Grund an der Flagge in Schwarz, Rot und Gold ist.

Bei der Umstellung soll es sich um die Auswirkung der unternehmensweiten Anstrengung handeln, Sprachen nicht mehr durch Länderflaggen zu kennzeichnen. Hier mag Apple zwar behutsam auf schwelende Konflikte reagieren, verlangsamt den schnellen Blick in die Menüleiste jedoch merklich.

Colorful Input Menu Flags

Wer sich an der Umstellung stört, der kann sich die alte Funktionsweise über die im Mac App Store erhältliche Applikation Colorful Input Menu Flags wieder zurückholen. Diese kostet 99 Cent und legt das Flaggen-Menü wieder in der Menüleiste ab – dies sogar leicht erweitert.

So ist Colorful Input Menu Flags in der Lage Tastatur-Variationen mit einem zusätzlichen Buchstaben-Indikator zu kennzeichnen und gestattet sogar die Anzeige alternativer Flaggen. Die Auswahl des deutschen Tastatur-Layouts lässt sich hier etwa auch mit der Flagge Österreichs oder der Schweiz kennzeichnen. Kostenpunkt: 99 Cent.

Sehenswerte Alternative: