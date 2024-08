Karabiner 15 ist da: Mac-Freeware modifiziert Tastaturen

Entwickler Fumihiko Takayama hat ein großes Update seines Keyboard-Customizers Karabiner veröffentlicht. Karabiner Elements, so der offizielle Name des kostenfreien Open-Source-Projektes, steht jetzt in Version 15 zum Download bereit.

Die bewährte Mac-Anwendung richtet sich an macOS-Nutzer, die Anpassungen an den Eingabegeräten vornehmen möchten, die mit ihren Macs verbunden sind. Karabiner Elements ermöglicht genau dies und versteht sich auf die Manipulation der Eingabelogik von Tastaturen und Mäusen.

macOS 13 wird jetzt mindestens benötigt

Eine der bedeutendsten Änderungen in der neuen Version 15 ist die Einstellung der Unterstützung für die Betriebssysteme macOS 11 und 12. Stattdessen ist die Software fortan nur noch mit macOS 13 Ventura und neueren Ausgaben des Desktop-Betriebssystems kompatibel.

Zudem bedient sich die App jetzt der neuen Verwaltung von Hintergrunddiensten, die Apple mit macOS 13 eingeführt hat. Dies führt dazu, dass Nutzer nach dem Update von Karabiner Elements jetzt eine gesonderte Erlaubnis erteilen müssen, damit der Dienst im Hintergrund ausgeführt werden kann.

Neben dieser Anpassung wurde auch die Handhabung von Multi-Touch-Erweiterungen verändert. Nutzer müssen diese Funktion nun manuell aktivieren, indem sie in den Einstellungen die Option „Enable Multitouch Extension“ auswählen.

Neue Struktur, neue Einstellungen

Zusätzlich zu den Änderungen an den Hintergrunddiensten und der Multi-Touch-Erweiterung wurden mehrere neue Funktionen in Karabiner Elements 15 eingeführt. Dazu gehört die Möglichkeit, sogenannte „Complex Modifications“-Regeln zu deaktivieren, Profile zu duplizieren und neu anzuordnen, sowie die Software direkt aus dem Menü heraus neu zu starten. Weiterhin können nun Einstellungen von Geräten zurückgesetzt werden, die aktuell nicht mit dem Mac verbunden sind.

Die Systemanforderungen für die Nutzung der neuen Version von Karabiner Elements wurden zwar auf macOS 13 Ventura angehoben, Nutzer älterer macOS-Versionen können jedoch weiterhin auf die vorherigen Versionen von Karabiner Elements zugreifen, die auf der offiziellen Website des Projekts verfügbar bleiben.

Einfache Anpassung mit Bordmitteln

Wer lediglich die Belegung einzelner Tastatur-Tasten anpassen möchte, der bedient sich der Bordmittel von macOS: