PhotoSort sortiert eure Fotos nach Größe und Qualität

PhotoSort ist ein Neuzugang in der App-Store-Kategorie „Foto und Video“, mit dessen Hilfe man die auf dem Mac oder in der Cloud gespeicherten Fotos und Videos entweder nach Dateigröße oder nach ihrer Qualität sortieren kann.

Die Sortierung nach Dateigröße bekommen natürlich auch andere Anwendungen hin. Dergleichen kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn man mit knappem Speicherplatz auf der Festplatte zu kämpfen hat und ein wenig ausmisten will. PhotoSort unterstützt hier, indem es direkt in der Fotos-App ein Album anlegt, in dem die Dateien nach ihrer Größe sortiert abgelegt werden, und nochmal und in Ruhe durchgesehen werden können.

Bildbewertung ganz ohne KI

Extravaganter ist die zweite in PhotoSort verfügbare Funktion, mit deren Hilfe die Fotos und Videos abhängig von ihrer Qualität sortiert werden. Das klingt nach KI und irgendwelchem Schnickschnack, der Entwickler bedient sich hierfür jedoch ziemlich bodenständiger Mittel, was bei einem schnellen Test zu überraschend guten Ergebnissen geführt hat.

Um die ästhetische Qualität der Bilder zu bestimmen, werden Parameter wie die Bildkomposition, Schärfe, Belichtung, Farben und der Bildausschnitt berücksichtigt. Die daraus resultierende Bewertung entscheidet über den Platz des Bildes oder Videos in der Qualitäts-Rangliste.

Fotos werden in Alben sortiert

Die App selbst bietet allerdings bis auf die Sortierung selbst so gut wie keine Funktionen, sondern legt abschließend zwei Alben mit den Titeln „SizeSort“ und „QualitySort“ in der Fotos-App an. Über diese Alben kann man dann auf die von der App erstellten Ranglisten zugreifen und die Bilder wie gewohnt in der Fotos-App weiterverwenden oder auch direkt dort löschen.

Ihr könnt PhotoSort kostenlos laden und auf seine grundlegende Funktionalität testen. Für den vollen Leistungsumfang wird bei Gefallen ein Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro fällig. Falls ihr euch vor dem Kauf der App noch detaillierter mit den vorhandenen Möglichkeiten beschäftigen wollt, findet ihr hier eine Bedienungsanleitung im PDF-Format.