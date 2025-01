OpenRA: Moderne Neuauflage klassischer Strategiespiele

Mit dem Projekt OpenRA können Fans von Echtzeit-Strategiespielen Klassiker wie Red Alert, Command & Conquer und Dune 2000 in überarbeiteter Form erleben. OpenRA stellt eine offene Plattform bereit, die klassische Titel für moderne Betriebssysteme wie macOS zugänglich macht und dabei technische Begrenzungen der Originalspiele überwindet. Die Software ist quelloffen und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Neben einer verbesserten Darstellung bietet OpenRA Funktionen, die an moderne Echtzeit-Strategiespiele angelehnt sind. Hierzu gehören unter anderem Features wie der „Attack-Move“ und die „Fog of War“-Mechanik sowie eine Level-System für Einheiten. Zusätzlich unterstützt die Plattform Online-Multiplayer-Partien sowie Mods und benutzerdefinierte Karten. Laut den Entwicklern wurden die Einzelspielerkampagnen um neue Ziele und Schwierigkeitsgrade erweitert.

Kostenfreies Community-Projekt

Die Entwicklung von OpenRA erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Community. Regelmäßig werden neue Updates veröffentlicht, die sowohl technische Verbesserungen als auch neue Inhalte beinhalten. Zu den neuesten Änderungen gehört unter anderem eine Aktualisierung des Karteneditors, der jetzt Funktionen wie verschiebbare Auswahlfelder und eine Marker-Ebene bietet. Außerdem wurde eine Enzyklopädie in die Tiberian Dawn-Modifikation integriert, um Informationen über Einheiten und Technologien in einer zentralen Quelle bereitzustellen.

Ein weiteres Update betrifft die Grafikunterstützung: Hochauflösende Grafiken für das „Tiberian Dawn HD“-Projekt wurden optimiert, um die Ladezeiten zu verkürzen und die Leistung zu verbessern. Parallel dazu wurde die Integration von Spieldateien über Plattformen wie Steam erweitert. Spieler können nun Assets direkt aus der Command & Conquer Remastered Collection importieren.

Ein Download, drei Spiele

OpenRA bietet mit Tiberian Dawn, Red Alert und Dune 2000 drei Hauptmodifikationen, die unterschiedliche Spielerfahrungen ermöglichen. Während sich Tiberian Dawn auf schnelle Gefechte konzentriert, liegt der Fokus von Red Alert auf strategischer Vielseitigkeit mit Luft-, See- und Bodeneinheiten. Dune 2000 bietet eine authentische Umsetzung des Originaltitels und setzt auf kämpferische Herausforderungen auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Der Mac-Download mit allen drei Spielen ist lediglich 150 Megabyte klein.