EU-Projekt: DNS4EU startet mit mit fünf wählbaren Schutzstufen

Obwohl das Domain Name System (DNS) – oft als „Telefonbuch des Internets“ bezeichnet – bei jedem Webseitenaufruf im Einsatz ist, bleibt es für die meisten Nutzer unsichtbar. Die Umwandlung von Domainnamen in technische IP-Adressen erfolgt automatisch im Hintergrund, auf Mac, iPhone und iPad. Entsprechend gering ist die Aufmerksamkeit, die diesem zentralen Bestandteil der Internetinfrastruktur im Alltag geschenkt wird.

Dennoch kann sich die Konfiguration alternativer DNS-Server im Heimnetz lohnen. Sind diese doch in der Lage Werbung zu blockieren, Netzsperren zu umgehen und Kinderschutzfunktionen zu bieten. In der Praxis greifen dabei viele Nutzer unbewusst auf Anbieter wie Cloudflare außerhalb der EU zurück. DNS4EU soll genau hier ansetzen – mit einem Resolver, der vollständig innerhalb Europas betrieben wird und sich an die strengen Datenschutzvorgaben der EU hält.

Das Vorhaben wurde vor mehreren Jahren von der Europäischen Kommission initiiert – ifun.de berichtete. Ziel ist es, digitale Souveränität zu stärken und öffentliche wie private Einrichtungen besser vor Cyberbedrohungen zu schützen. Der Dienst richtet sich an unterschiedliche Nutzergruppen – von Einzelpersonen über Bildungseinrichtungen und Behörden bis hin zu Telekommunikationsanbietern.

DNS4EU bietet fünf Varianten

Für Privatnutzer steht DNS4EU als kostenloser Resolver mit verschiedenen Schutzprofilen bereit. Neben einer Grundversion, die vor schädlichen Webseiten schützt, werden auch Varianten mit Werbeblocker, Jugendschutz oder einer Kombination beider Filter angeboten. Wer keine Filterung wünscht, kann auf eine unzensierte Version zurückgreifen. Alle Resolver unterstützen moderne Sicherheitsstandards wie DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS und DNSSEC.

Basisschutz (Malware und Phishing)

DNS-Server: 86.54.11.1

DNS-Server: 86.54.11.1 Basisschutz + Jugendschutz + Werbeblocker

DNS-Server: 86.54.11.11

DNS-Server: 86.54.11.11 Basisschutz + Jugendschutz (Gewalt- und Erotikseiten)

DNS-Server: 86.54.11.12

DNS-Server: 86.54.11.12 Basisschutz + Werbeblocker

DNS-Server: 86.54.11.13

DNS-Server: 86.54.11.13 Ungefiltert (ohne Blockierung)

DNS-Server: 86.54.11.100

Die IP-Adressen und Zugänge zu den Resolvern sind auf der Projektseite dokumentiert, die Nutzung erfordert keine zusätzliche Softwareinstallation, sondern lässt sich direkt in den macOS-Systemeinstellungen konfigurieren: Systemeinstellungen > Netzwerk > WLAN > [verbundenes Netz] > Details > DNS

Die eingesetzte Infrastruktur soll Schadseiten bereits auf DNS-Ebene blockieren, sodass Zugriffe auf Phishing-Seiten oder Schadcode frühzeitig unterbunden werden können.

Europäische Entwicklung

Die technische Umsetzung von DNS4EU verantwortet ein Konsortium aus zehn EU-Staaten unter der Leitung des tschechischen Unternehmens Whalebone. Beteiligt sind unter anderem das deutsche Projekt deSEC, CZ.NIC aus Tschechien, der ungarische Forschungsverbund HUN-REN sowie Partner aus Belgien, Polen, Rumänien und Italien. Externe Partner wie F-Secure beraten das Projektteam.