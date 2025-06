Batch Clipboard für macOS: Mehrfach kopieren, gesammelt einfügen

Mit Batch Clipboard steht Mac-Nutzerinnen und -Nutzern ab sofort eine schlanke Menüleisten-App zur Verfügung, die sich auf eine klar umrissene Funktion konzentriert: das Kopieren mehrerer Inhalte in Folge, um diese anschließend gesammelt und in gleicher Reihenfolge einzufügen.

Mehrfach kopieren, gesammelt einfügen

Die App versteht sich nicht als vollwertiger Clipboard-Manager, sondern als gezielte Erweiterung für alle, die regelmäßig mit Textausschnitten oder strukturierten Daten arbeiten.

Anders als beim klassischen „Kopieren und Einfügen“ lassen sich mit Batch Clipboard mehrere Elemente durch die Tastenkombination Control + Command + C in eine Zwischenablage aufnehmen. Beim Einfügen mit Control + Command + V werden diese nacheinander wieder ausgegeben – und zwar in exakt der Reihenfolge, in der sie zuvor übernommen wurden. Die Anwendung basiert auf einem Fork des quelloffenen (und empfehlenswerten) Clipboard-Managers Maccy und bleibt lokal auf dem Gerät – Daten werden nicht an Server übertragen.

Komplett kostenfrei verfügbar

Die Mac-Anwendung ist kostenlos auf GitHub erhältlich. Wer möchte, kann sich auch für die Version im Mac App Store entscheiden. Beide Varianten bieten denselben Funktionsumfang, die Store-Version erlaubt zusätzlich freiwillige In-App-Käufe zur Unterstützung der Entwicklung. Eine optionale TestFlight-Version für künftige Betas ist ebenfalls vorgesehen.

Neben der Kernfunktion bietet die App eine diskrete Verlaufsspeicherung für kürzlich kopierte Inhalte, ohne damit in den Vordergrund zu treten. Auch ältere macOS-Versionen ab Catalina 10.15 werden grundsätzlich unterstützt, optimal läuft die Anwendung allerdings unter macOS 15 Sequoia. Rückmeldungen zu Problemen auf älteren Systemen nimmt der Entwickler per E-Mail entgegen.

Batch Clipboard richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die oft mehrere Inhalte aus unterschiedlichen Quellen übernehmen müssen – etwa beim Recherchieren, Umformatieren oder Strukturieren von Texten.