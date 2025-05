EU plant neue Regeln zur Vorratsdatenspeicherung

Die EU-Kommission prüft, ob Anbieter digitaler Kommunikationsdienste verpflichtet werden sollen, bestimmte Metadaten wie IP-Adressen oder Verbindungszeiten länger zu speichern. Diese Daten gelten als wichtig für die Strafverfolgung – sind aber oft gelöscht, wenn Ermittlungsbehörden sie anfordern.

Derzeit gibt es keine einheitlichen Vorgaben auf EU-Ebene. Manche Mitgliedstaaten haben eigene Gesetze, andere verzichten ganz auf eine Speicherung. Das erschwert sowohl nationale Ermittlungen als auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Bis Mitte Juni läuft nun eine öffentliche Konsultation. Die Ergebnisse sollen in eine Folgenabschätzung einfließen. Dabei prüft die Kommission verschiedene Modelle: freiwillige Standards ebenso wie gesetzliche Speicherpflichten. Ziel ist es, mögliche Rechtsvorschläge für 2026 vorzubereiten, die Ermittlungen erleichtern und zugleich Grundrechte wahren.

Intransparente Überwachungspolitik

Scharfe Kritik kommt vom Europaabgeordneten Patrick Breyer (Piratenpartei). Er sieht die Vorbereitungen im Rahmen der „High-Level Group on Access to Data“ kritisch. Diese Gruppe, arbeite laut Breyer unter Ausschluss der Öffentlichkeit an weitreichenden Überwachungsplänen. Dokumente würden nur geschwärzt veröffentlicht oder gar nicht zugänglich gemacht. NGOs und Wissenschaft seien nicht beteiligt, während Polizei, Industrievertreter und Geheimdienste mit am Tisch säßen.

Breyer warnt vor einem „Überwachung-by-Design“-Ansatz. Technik solle künftig so gestaltet werden, dass Behörden direkten Zugriff auf Endgeräte und Kommunikationsdaten erhalten. Auch Maßnahmen gegen verschlüsselte Kommunikation stünden im Raum. Grundlage sei ein interner 42-Punkte-Plan, der der nächsten EU-Kommission als politische Vorlage dienen soll.

Der Abgeordnete fordert mehr Transparenz, die Beteiligung unabhängiger Experten und einen stärkeren Schutz digitaler Grundrechte.