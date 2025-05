HomePod mit Display: „Kleine Version“ könnte noch dieses Jahr kommen

Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass der von Apple erwartete „HomePod mit Display“ noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Dem Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge ist es nach Informationsstand möglich, dass Apple eine einfach gehaltene Variante bereits Ende dieses Jahres veröffentlicht. Die deutlich ausgefeiltere Version des Geräts könnte dann ein oder zwei Jahre später folgen.

Die Produktplanung von Apple in diesem Bereich wurde unbestätigten Berichten zufolge nennenswert durch die KI-Krise des Unternehmens beeinflusst. Die Tatsache, dass Apple die eigentlich für iOS 18 angekündigten erweiterten Siri-Funktionen auf unbestimmte Zeit verschoben hat, wirkt sich auch auf den geplanten Leistungsumfang kommender HomePod-Varianten aus.

Einfache Variante könnte früher starten

Wie berichtet wird, arbeitet Apple derzeit an zwei neuen Smarthome-Geräten, die mit Bildschirmen ausgestattet sind und in ihrer Funktionsweise stark auf künstliche Intelligenz ausgerichtet sind. Man kann sich die neuen Geräte wie ein „kleiner Schreibtischlampen-iMac“ oder ähnlich dem Echo Show 10 von Amazon vorstellen. Das integrierte Display soll in etwa so groß wie zwei iPhones sein.

Die einfachere Version soll den Informationen zufolge bei Apple mit dem internen Codenamen J490 versehen getestet werden und mit einfacheren Assistenzfunktionen ausgestattet sowie unter Verzicht auf einen robotischen Arm kommen. Für die Zukunft plane Apple mit dem unter der Bezeichnung J595 laufenden Modell noch eine deutlich ausgereiftere Version, das seinen Bildschirm automatisch zum Nutzer ausgerichtet platziert und über eine Art individuelle Persönlichkeit verfügt, die sich auch eigenständig weiterentwickeln und an ihre Umgebung anpassen kann.

Echo Show 10 von Amazon

Weniger Funktionen für schnelle Markteinführung

Apple wolle dieses Gerät so schnell wie möglich auf den Markt bringen, sehe sich dabei jedoch mit verschiedenen Hindernissen konfrontiert. So habe der Hersteller auch einen Teil des geplanten Funktionsumfangs gestrichen, um eine frühere Markteinführung zu ermöglichen. Diese Funktionen würden dann möglicherweise nach und nach durch Updates ergänzt.

Wir erinnern uns hier auch ein wenig an den von Apple-Technikern erstellten Roboter-Prototyp ELEGNT. An derartige Funktionen darf man im Zusammenhang mit den aktuellen Plänen von Apple wohl eher nicht denken. Es wäre schon viel gewonnen, wenn kommende Apple-Geräte über eine zuverlässige und tatsächlich als persönliche Assistenz nutzbare Siri-Integration verfügen.