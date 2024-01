EU: Kooperation von Microsoft und OpenAI wird geprüft

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in seinen Produkten gehört für den Softwarekonzern Microsoft inzwischen zu einem Kernbestandteil des immer wieder unterstrichenen Produktivitätsversprechens. Nicht nur in der Suchmaschine Bing kommen die KI-Algorithmen der ChatGPT-Macher von OpenAI zum Einsatz, auch im Bürosoftwarepaket Microsoft 365 und im so genannten Microsoft Copilot sind die künstlich intelligenten Funktionen bereits fest integriert.

Langfristiges Milliarden-Investment

Dabei verbaut Microsoft die von OpenAI gelieferten KI-Modelle nicht einfach nur, sondern ist aktiv an deren Weiterentwicklung beteiligt. Insgesamt 10 Milliarden US-Dollar hat Microsoft als Investitionskapital zur Seite gelegt, um den Aus- und Aufbau von OpenAI langfristig zu unterstützen, dies teilte der Konzern im vergangenen Jahr mit.

Hier muss angemerkt werden, dass Microsoft weder einen stimmberechtigten Sitz im Aufsichtsrat des KI-Unternehmens hat, noch zu den Anteilseignern von OpenAI gehört.

Dies scheint die Europäische Kommission allerdings wenig zu beeindrucken. Diese hat sich ihrerseits jetzt mit einem Auskunftsverlangen an „mehrere bedeutende Akteure des digitalen Sektors gerichtet“, um deren Beeinflussung des Wettbewerbsgebotes zu prüfen – darunter auch Microsoft und OpenAI. Konkret soll die Frage erörtert werden, ob die Beteiligung des Softwarekonzerns an der Arbeit der KI-Spezialisten „auf der Grundlage der EU-Fusionskontrollverordnung geprüft werden kann“.

Die beiden Unternehmen haben nun bis Mitte März Zeit, auf das Auskunftsverlangen zu reagieren.

Bremst Europa?

Während die einen das frühe Einschreiten der Europäischen Union begrüßen, die unter anderem die ersten KI-Regulierungen weltweit ausgearbeitet hat, merken andere einen möglichen Wettbewerbsnachteil für die Europäische Union an. So hat Google initial darauf verzichtet, sein neues KI-Modell Gemini auch für Bard-Nutzer in Europa verfügbar zu machen.