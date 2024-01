Massenentlassungen bei Prime Video, Google, Twitch und FitBit

Während die amerikanische Elektronikmesse CES mit ihren Produktvorstellungen und Hardware-Neuheiten für ein kontinuierliches Schlagzeilen-Gewitter sorgt, das die Aufmerksamkeit vieler Medienvertreter bindet, informieren viele Tech-Unternehmen im Hintergrund über neue Massenentlassungen, die teils für eine signifikante Verschlankung bisheriger Personalschlüssel sorgen.

Twitch streicht jede dritte Stelle

Das Streaming-Portal Twitch, das mittlerweile zum Amazon-Portfolio gehört, hat angegeben, etwa 35 Prozent aller Stellen streichen zu wollen und wird damit insgesamt mehr als 500 Mitarbeitende zurück in den freien Arbeitsmarkt entlassen. Bereits im vergangenen Jahr trennte sich Twitch von 400 Stellen, die damals im Fahrwasser der Massenentlassungen bei Amazon aus dem vor 12 Jahren als Justin.tv gestarteten Portal gespült wurden.

Zweite Kündigungswelle: Amazon streicht 9000 zusätzliche Stellen

FitBit verliert Führung und AR-Team

Die seit Ende 2019 zu Google gehörende FitBit-Marke, die Smartwatches und Fitness-Tracker anbietet, verliert nicht nur die Mitgründer James Park und Eric Friedman, sondern trennt sich auch von mehreren 100 Mitarbeitern des AR-Hardware-Teams. Damit dürfte die Eigenständigkeit Fitbits innerhalb des Google-Konzerns jetzt Geschichte sein. Erst kürzlich hatte der Suchmaschinenriese angekündigt, ab spätestens 2025 ein Google-Konto zum Login in die Fitnessdienste vorauszusetzen.

Prime Video streicht „mehrere hundert“ Stellen

Mit einem internen Mitarbeiter-Memo kündigte Amazons Videoabteilung die Streichung „mehrerer hundert“ Stellen unter der eigenen Belegschaft an. Betroffen sind hier nicht nur Angestellte bei Prime Video sondern auch Personal der MGM Studios. In dem Memo heißt es unter anderem:

„Unsere Branche entwickelt sich schnell weiter, und es ist wichtig, dass wir unsere Investitionen für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens nach Prioritäten ordnen. Wir haben Möglichkeiten identifiziert, Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder einzustellen, während wir unsere Investitionen erhöhen und uns auf Inhalte und Produktinitiativen konzentrieren, die die größte Wirkung erzielen. Als Ergebnis dieser Entscheidungen werden wir mehrere hundert Stellen in der gesamten Organisation von Prime Video und Amazon MGM Studios streichen.“

Auch Google, Unity und Humane betroffen

Darüber hinaus haben auch die Macher des AI-Pins von Humane vier Prozent ihres Personals vor die Tür gesetzt. Beim Software-Entwickler Unity werden 25 Prozent der gesamten Belegschaft in die Arbeitslosigkeit entlassen. Dies entspricht rund 1.800 Stellen. Google verliert Mitarbeitende in zahlreichen Abteilungen – die New York Times spricht hier ebenfalls von „mehreren Hundert“ betroffenen Stellen.