Google Gemini startet: Google läutet neue KI-Ära ein

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat heute sein Projekt Gemini an den Start gebracht und läutet damit, eigenen Angaben zu Folge, eine neue Ära in Sachen Künstlicher Intelligenz ein. Gemini ist laut Google nicht nur das leistungsfähigste KI-Modell bislang, sondern auch das größte und wurde speziell für den Einsatz in den eigenen Produkten optimiert.

Dabei hat Google Gemini in drei unterschiedlichen Varianten erschaffen: Gemini Ultra, Gemini Pro und Gemini Nano.

Die Ultra-Variante ist das leistungsfähigste Modell. Bei Gemini Pro handelt es sich um einen Kompromiss aus Performance und Kapazität für den großflächigen Einsatz. Gemini Nano wurde hingegen für die Nutzung auf Endgeräten optimiert.

Multimodales Modell

Großer Unterschied zu anderen am Markt erhältlichen KI-Projekten: bei Gemini handelt es sich um ein multimodales Modell, das nicht nur auf die Erstellung von Texten oder das Generieren von Grafiken beschränkt ist, sondern gleichzeitig mit Texten, Bildern, Audio- und Videodateien sowie Programmiersprachen umgehen kann.

Ab heute verfügbar

Das neue KI-Modell soll ab heute in über 170 Ländern bereitgestellt werden, wird seinen gesamten Funktionsumfang vorerst allerdings nur auf Englisch zur Verfügung stellen. Nutzbar wird Gemini über Google Bard sein, der ab heute auf Gemini Pro zugreift und laut Google damit wesentlich leistungsfähiger in den Bereichen Brainstorming, Logik, Planen, Schreiben, Verständnis und Zusammenfassung ist.

Gemini Nano ist den Nutzern des Google Smartphones Pixel 8 Pro vorbehalten und wird über 20 neue KI-Funktionen per Software-Aktualisierung bereitstellen.

Wer sich einen genaueren Überblick über die Kapazitäten des neuen KI-Modells verschaffen will, der sollte sich nicht nur die beiden eingebetteten Videos anschauen, sondern auch den diesen Blogpost zu Start von Google Gemini durchlesen, den Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, verfasst hat.