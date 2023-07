Erstmals auch in Europa: Netflix streicht Basis-Abo ohne Werbung

Nach ersten Experimenten mit einem neuen Tarif-Portfolio in Kanada hat der Video-Streaming-Dienst Netflix dieses nun auch in den Vereinigten Staaten und Großbritannien ausprobiert und testet damit erstmals auch in Europa eine Gebührenregelung, die komplett auf einen günstigen Zugang ohne Werbeeinblendungen verzichtet.

Nach Kanada jetzt USA und England

Statt die vier Abo-Stufen „Basis-Abo mit Werbung“, „Basis“, „Standard“ und „Premium“ anzubieten, ist Netflix dazu übergegangen Neukunden nicht mehr in den regulären Basis-Tarif zu lassen – auch Bestandskunden können nicht mehr in den Basis-Tarif wechseln.

Anwender, die Netflix so günstig wie möglich abonnieren und dabei keine Werbung sehen möchten, müssen in den betroffenen Märkten nun entsprechend tiefer in die Tasche greifen. Sobald Netflix das Basis-Abo auch in Deutschland abschafft, kostet der günstigste Zugang ohne Werbung nicht mehr 7,99 Euro sondern 12,99 Euro.

Netflix ist so in der Lage den durchschnittlichen Ertrag pro Kunden zu steigern, da auch im „Basis-Abo mit Werbung“ durch die Monatsgebühren und die Werbeeinnahmen ein größerer durchschnittlicher Ertrag erwirtschaftet werden dürfte, als im bisherigen Basis-Abonnement ohne Werbung.

Weitere Märkte sollen folgen

Unklar ist jetzt nur noch, wann Netflix das Basis-Abo auch in weiteren Europäischen Märkten abschaffen wird und wie hiesige Nutzer auf die bevorstehenden Änderungen reagieren werden.

Bislang hat sich das aggressive Vorgehen gegen die eigene Kundschaft für Netflix ausgezahlt. Als Konsequenz aus dem Vorgehen gegen Tauschpasswort-Nutzer hat der Streaming-Dienst sogar eine stattliche Anzahl an Neukunden gewinnen können. Gleichzeitig will Netflix 300 Millionen Dollar weniger für Content ausgeben.