Weniger Geld für Content: Netflix will 300 Mio. einsparen

Netflix will mit der Kostenreduktion die Profitabilität steigern und damit ausgleichen, dass man das Vorgehen gegen Passwort-Mitbenutzer in den USA vom ersten auf das zweite Quartal verschieben musste.

Der Beste Weg zu mehr Neukunden dürfte das Angebot durchgehend hochqualitativer Inhalte sein. Doch ausgerechnet hier will Netflix jetzt sparen. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet , soll der Streamer in diesem Jahr 300 Millionen Euro weniger in neue Inhalte investieren wollen als vorgesehen.

Um weiter zu wachsen, nahm man sich bei Netflix vor bisherige Mitnutzer in zahlende Kunden zu konvertieren. Das Resultat bislang fällt durchwachsen aus. Der Zugang mit Werbung ist deutlich beliebter als erwartet, das Vorgehen gegen Mitnutzer sorgt in ersten Märkten (wie beispielsweise Spanien) jedoch für signifikante Kündigungswellen .

Insert

You are going to send email to