Neu von Satechi: USB-C Multimedia Adapter M1

Der ausschließlich in Spacegrau verfügbare USB-C Multimedia Adapter M1 wiegt 140 Gramm und bringt es auf Maße von 12 cm x 6 cm x 1,8 cm. Der Apple-Distributor Gravis verkauft Satechis USB-C Multimedia Adapter M1 ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 158,90 Euro und gibt an über sofort lieferbaren Lagerbestand zu verfügen.

Das Dock versorgt per USB-C angeschlossene Macs (mit M1 und M2-Prozessoren) mit 85 Watt Ladeleistung und bietet zudem einen USB-C-Port für schnelle Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s an. Zwei weitere USB-A-Anschlüsse nehmen Peripherie-Komponenten wie Tastaturen auf und machen das kompakte Dock so zum gut ausgestatteten Büro-Partner, der sich für den stationären Einsatz auf dem eigenen Schreibtisch anbietet.

