Netflix: Das günstige Basis-Abo wird eingestellt

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat in ersten Märkten damit begonnen seinen günstigsten Zugang, das so genannte Netflix Basis Abonnement, nicht mehr zur Buchung anzubieten. Betroffen sind in einem ersten Schritt Netflix-Bestandskunden und potenzielle Nutzer in Kanada.

Lokalen Medienberichten zufolge hat der Streaming-Anbieter vor Ort damit begonnen seine Anwender darauf hinzuweisen, dass der Wechsel in den Basistarif nicht mehr möglich ist. Betroffene Anwender, die in einer höheren Tarifstufe unterwegs sind können offenbar nicht mehr zurück in den über viele Jahre hinweg günstigsten Tarif wechseln.

Auch für Neukunden steht die Basis-Option nicht mehr zur Buchung zur Verfügung. Diese müssen sich nördlich der Vereinigten Staaten jetzt zwischen dem so genannten Standard-Zugang und dem Premium-Zugang entscheiden.

Werbezugang als neuer Einstieg

Damit scheint Netflix nun umzusetzen, was von vielen Marktbeobachtern prognostiziert beziehungsweise befürchtet wurde und scheint den werbefinanzierten Zugang, das so genannte „Basis-Abo mit Werbung“, jetzt zum neuen Standard auszubauen.

Wer Netflix vergleichsweise günstig abonnieren möchte, kommt damit nicht mehr am Werbetarif vorbei oder muss direkt in eine der beiden teureren Abo-Zugänge springen.

Der Netflix-Markt in Kanada gehörte bereits zu den ersten Regionen werltweit, in denen der werbefinanzierte Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst eingeführt wurde. Ob und wann Netflix den Basis-Zugang auch in Deutschland aus dem hauseigenen Angebot der möglichen Abo-Tarife streichen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell hat der Streaming-Anbieter noch keine Pläne diesbezüglich kommuniziert.

Allerdings könnte eine vergleichbare Umstellung die Rückkehr in den günstigen Netflix-Zugang auch hierzulande unmöglich werden lassen.