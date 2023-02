Einfacher Hack: Mac-Apps im Launchpad löschbar machen

Beispiel DiffusionBee : Klickt ihr die App per Rechtsklick an und wählt hier „Paketinhalt zeigen“ bekommt ihr direkt das „Contents“-Verzeichnis zu sehen. Legt hier den Ordner „_MASReceipt“ an und sichert in diesem eine leere Datei mit dem Namen „receipt“. Jetzt lässt sich DiffusionBee auch aus der Launchpad-Ansicht heraus deinstallieren.

Einzige Voraussetzung: Um im Launchpad löschbar zu sein müssen die Anwendungen in ihrem Contents-Verzeichnis über den Ordner „_MASReceipt“ und eine in diesem befindliche Datei mit dem Namen „receipt“ verfügen, diese kann ansonsten auch komplett leer sein.

Um einen schnellen Zugriff auf alle installierten Anwendungen des eigenen Macs zu bekommen, bietet Apples Betriebssystem seit einiger Zeit das so genannte Launchpad an. Das Launchpad zeigt alle installierten Anwendungen und lässt das Starten, das Sortieren und auch das Löschen der installierten Mac-Applikationen zu.

