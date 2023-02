Dipper: Mac-Audiorecorder mit virtuellem Mikro im Anmarsch

Den App-Entwickler Devin Roth beziehungsweise dessen Softwarestudio „Existential Audio“ kennt ihr vielleicht schon von dem Freeware-Projekt BlackHole. Bei BlackHole handelt es sich um einen kostenfreien Audiotreiber für macOS, der beliebige Audiosignale ohne zusätzliche Latenzzeiten an andere Anwendungen weitergeben kann.

I’m looking for some testers for this new audio capture app I’m working on. Currently in Alpha. Ventura only. Join on Discord. https://t.co/FOl4FiXEFo pic.twitter.com/l0yO0gI1gs — Existential Audio Inc. (@ExistentialAI) February 14, 2023

Nun arbeitet Devin Roth an seinem nächsten Projekt und scheint mit der Menüleisten-Anwendung Dipper an einem simplen aber kraftvollen Konkurrenzprodukt zu Audio Hijack zu werkeln. Dipper lebt nach dem Start in der Mac-Menüleiste und zeigt hier alle geöffneten Mac-Applikationen an.

In der Mac-Menüleiste

Auf Mausklick kann die Anwendung dann deren Tonspuren mitschneiden und legt diese in ihren Grundeinstellungen als AAC-Dateien im Documents-Verzeichnis des angemeldeten Benutzers ab.

Dabei kann Dipper nicht nur eine Anwendung mitschneiden, sondern ist in der Lage beliebige viele Applikationen aufzunehmen und deren Audioausgabe zu sichern.

Virtuelles Mikrofon inklusive

Zudem integriert die Dipper-Applikation ein virtuelles Mikrofon. Dies bedeutet: In Anwendungen, in denen als Audioquelle ausschließlich ein Mikrofon ausgewählt werden kann, etwa in FaceTime, lässt sich fortan auch das von Dipper bereitgestellte virtuelle Mikrofon nehmen. Dieses leitet jedoch nicht etwa eure Stimme zu die FaceTime-App durch, sondern das Audiosignal der in der Menüleiste ausgewählten Applikationen. Latenzfrei und direkt.

Warum man während des nächsten Facetime-Gesprächs das Audiosignal einer beliebigen App als FaceTime-Tonspur nutzen sollte, steht dabei auf einem anderen Blatt. Wichtig zu wissen ist lediglich: Dipper bietet hier schon bald eine elegante Lösung an.

Aktuell liegt Dipper in der Alpha-Version 0.1.63 zum Download vor und wird über den Discord-Kanal des Projektes zum Testen angeboten bereitgestellt. Wir melden uns erneut, sobald Dipper in Version 1.0 verfügbar ist.