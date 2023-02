Sweet Home 3D: Kostenfreier 3D-Raumplaner für Mac-Nutzer

Ist die Anwendung geladen und installiert, bietet Sweet Home 3D einen funktionales Werkzeugset für Anwender die kurz vor dem Einszug in eine neue Wohnung stehen, solche die Umbauarbeiten in den eigenen vier Wänden vornehmen wollen oder solche, die 3D-Modelle benötigen, um sich vorab mit den Beschaffenheiten fremder Räume auseinanderzusetzen.

In Apples Software-Kaufhaus kostet die zuletzt im vergangenen Sommer aktualisierte Anwendung 16 Euro. Die beiden Applikationen funktionieren identisch, wer die kostenpflichtige Variante Lädt erhält jedoch 1500 3D-Möbel und 418 Oberflächen-Texturen, um die selbstgestalteten 3D-Modelle genauer an die Beschaffenheit vor Ort anzupassen. In der gänzlich kostenlosen Ausgabe sind lediglich 100 unterschiedliche Möbel und 26 Oberflächen-Texturen inkludiert.

Insert

You are going to send email to