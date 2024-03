„ein Missverständnis“: Fast-Shopping-App Temu reagiert auf Abmahnung

Am vergangenen Dienstag haben wir über das Vorgehen des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen den Online-Händler Temu berichtet.

Die Verbraucherschützer hatten dem chinesischen Unternehmen eine Abmahnung zukommen lassen und eine juristische Auseinandersetzung in den Raum gestellt, sollte der Fast-Shopping-Anbieter nicht umgehend mehrere Kritikpunkte adressieren, die allesamt zum Nachteil hiesiger Verbraucher ausfallen würden.

Unter anderem kritisierte die Verbraucherschutzorganisation die Darstellung der Temu-Angebote, die Konsumenten mit gestalterischen und werblichen Tricks sowie intransparenten Preisnachlässen potenziell in die Irre führen könnten.

Beim vzbv wunderte man sich, wie der chinesische Händler Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent bewerben konnte, ohne Referenzpreise anzugeben, unterstellte den Einsatz von Dark Patterns, mit denen Kunden zum Kauf gedrängt werden sollten und schmunzelte über die Greenwashing-Tendenzen Temus, der Billig-Artikel um die halbe Welt flog, seine Kunden jedoch dazu aufforderte Packstationen zu nutzen, um CO2-Emissionen zu verringern.

Nun hat Temu Stellung zu den Vorwürfen bezogen und ist der Meinung, dass es „ein Missverständnis über die Absichten hinter den innovativen Merkmalen unseres Direkt-aus-der-Fabrik-Lieferkettenmodells gegeben hat“.

Wie ein Temu-Sprecher mitteilt, werde man sich verpflichten, sicherzustellen, dass die Geschäftspraktiken fair und das Kundenerlebnis positiv ausfallen.

Was die einzelnen Kritikpunkte der Verbraucherschützer angeht, hat uns ein Unternehmensprecher mit einem ausführlichen Statement versorgt, das wir im Anschluss im Volltext abgedruckt haben. Grob zusammengefasst greift Temu zwar alle kritischen Einwände der Verbraucherschützer auf, betont jedoch durchgängig, dass man stets im besten Interesse der Kundschaft gehandelt habe. Lediglich bei den monierten Adressangaben der Produktanbieter habe man nachbessern müssen, dies sei inzwischen aber geschehen.

Zu den empfohlenen Verkaufspreisen:

Temu bietet Rabatte bis zu 70 Prozent auf die angebotenen Produkte an. Es werden keine weiteren Informationen zu den Referenzpreisen gegeben. Die Preisstrategie von Temu spiegelt unser Direkt-ab-Werk-Modell wider. Viele unserer Verkäufer sind Hersteller, die traditionell stationäre Geschäfte beliefern. Wir verwenden ihre empfohlenen Einzelhandelspreise, die auf den Preisen in den Geschäften basieren, als Referenzpunkt. So können wir die erheblichen Einsparungen hervorheben, die die Verbraucher bei Temu erzielen können. Wir überprüfen sorgfältig alle Preisangaben unserer Verkäufer, um Genauigkeit und Transparenz für unsere Kunden zu gewährleisten.

Zum CO₂-Fußabdruck:

Temu wirbt damit, dass der CO₂-Fußabdruck reduziert wird, wenn die Verbraucher ihre Waren nicht nach Hause, sondern zu einem Abholpunkt in ihrer Nähe liefern lassen. Die Produkte haben vor der Lieferung bereits eine lange Strecke zurückgelegt. Temu ist der Ansicht, dass die Abholstellen eine umweltfreundlichere Lieferoption sind als die traditionelle Lieferung nach Hause. Der Grund dafür ist, dass die Abholstellen die Lieferungen bündeln und so die Notwendigkeit mehrerer Zustellversuche an einzelnen Adressen verringern. Außerdem werden die von den Lieferfahrzeugen zurückgelegte Gesamtstrecke und die Anzahl der Starts und Stopps, die eine erhebliche Umweltverschmutzung verursachen, minimiert. Außerdem befinden sich die Abholstellen oft in Gegenden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht zu erreichen sind, was die Verbraucher dazu ermutigt, weniger umweltschädliche Transportmittel zu nutzen, um ihre Pakete abzuholen.

Über “Dark Patterns”:

Während des Bestellvorgangs werden auf dem Online-Marktplatz zahlreiche Hinweise wie „Beeilen Sie sich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Einkaufswagen“ und „Über 54 Benutzer haben wiederholt gekauft! Warum nicht gleich 2 auf einmal…“ . Manipulative Designs, so genannte Dark Patterns, sind nach dem EU-Gesetz für digitale Dienstleistungen seit dem 17. Februar 2024 verboten.

Die innovativen Funktionen von Temu sind so konzipiert, dass sie unser einzigartiges Lieferkettenmodell direkt ab Werk widerspiegeln, das sich durch Flexibilität und schnelle Iteration auszeichnet. Die Bestands- und Kaufaktualisierungen spiegeln den realen Stand der Bestände wider und sollen den Verbrauchern helfen, informierte Entscheidungen zu treffen, und sind nicht als Manipulation oder Zwang gedacht. Temu profitiert von gut informierten Käufen, da es die Wahrscheinlichkeit von Rücksendungen und die damit verbundenen Kosten reduziert und unser langfristiges Engagement für die Kundenzufriedenheit unter Beweis stellt.

Zur Authentizität von Bewertungen:

Aus Sicht des vzbv gibt der Online-Marktplatz nur unzureichend Auskunft darüber, wie die Echtheit von Produktbewertungen gewährleistet wird. Die Anbieter sind jedoch verpflichtet, hierüber Auskunft zu geben.

Temu nimmt die Authentizität von Bewertungen ernst. Wir löschen oder unterdrücken niemals negative Bewertungen – im Gegenteil, wir stellen spezielle Filter für sie bereit, weil wir glauben, dass sie dazu beitragen können, Händler zu überprüfen und sie dazu zu bringen, ihre Produktqualität und ihren Service zu verbessern. Unsere Bewertungspräsentation priorisiert aktuelle, detaillierte Bewertungen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Identität der Produktanbieter

Darüber hinaus fehlen aus Sicht des vzbv auf der Plattform Informationen über die Identität der Produktanbieter.

Temu hat sowohl die Sichtbarkeit des Ladenlogos als auch die unklare Anbieteradresse behoben. Außerdem haben wir die Postleitzahlen für alle Anbieter hinzugefügt, um den Präferenzen der europäischen Verbraucher Rechnung zu tragen, auch wenn die Adresse in China nicht stark von den Postleitzahlen abhängt.