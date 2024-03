Kompakt wie eine Dose CocaCola: Die AMEGAT Powerbank 140W

Wir notieren an dieser Stelle kurz eine Powerbank-Empfehlung: Die AMEGAT Powerbank 140W ist in etwa so groß wie eine Dose Cola, besitzt ein nettes Info-Display und liegt bei nahezu identischen Leistungswerten fast 40 Euro unter dem Preis der Anker-Konkurrenz – und damit meinen wir nicht den Listenpreis von Anker, sondern den bereits um knapp ein Drittel reduzierten.

Preiswert, kernig, mit Display

Die Powerbank von AMEGAT trägt Aluminium, fühlt sich wertig verarbeitet an, besitzt drei Anschlüsse (zweimal USB-C, einmal USB-A) und einen Drucktaster. Mit dem Taster lässt sich das Display an der Geräteseite steuern, das drei unterschiedliche Anzeigen kennt.

In der Basisanzeige informiert der Akku über die momentanen Leistungsabgaben beziehungsweise -aufnahmen an den drei verfügbaren Ports, meldet die aktuelle Kapazität und berechnet, wie lange der Bedarf der Verbraucher noch gedeckt werden kann.

Einmal gedrückt, informiert eine Detailanzeige über die Anzahl der bereits durchlaufenen Akkuzyklen, die noch vorhandene maximale Kapazität, die Temperatur und über die bisherige Einsatzzeit sowie die bisherige Gesamtleistungsabgabe. Zahlenwerte für Nerds, die in zwei Jahren jedoch ganz gut dabei helfen können, die noch verbleibende Akkugesundheit einzuschätzen.

Die dritte Displayanzeige stellt Anwender vor die Wahl, ob das Display während der Nutzung des Akkus dauerhaft eingeschaltet bleiben soll oder nach 30 Sekunden automatisch ausgeht.

140 Watt für MacBook-Nutzer

Ein wichtiges Merkmal des Unterwegs-Stromspenders ist seine Fähigkeit, eine Ladeleistung von bis zu 140 Watt abzugeben. Dies ist vor allem für Nutzer relevant, die über Apples teuerste Notebooks verfügen. So ist nur das MacBook Pro in der Lage, mit bis zu 140 Watt geladen zu werden. Eben jene Maximalleistung kann der Akku liefern.

Ansonsten gibt es zur AMEGAT Powerbank 140W nicht viel zu sagen. Mit 26.600 mAh liefert die Powerbank noch fast 4.000 mAh mehr als das 737-Modell von Anker, darf aber trotzdem noch mit ins Flugzeug genommen werden und verrutscht mit seinen beiden dezenten Gummifüßen nicht auf dem Tisch.