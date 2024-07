Jony Ive: Vom schüchternen Kind zum Ausnahme-Designer

Jony Ive, Apples ehemaliger Chief Design Officer, war maßgeblich für die Gestaltung zahlreicher Apple-Produkte verantwortlich, die in den vergangenen 30 Jahren unseren Alltag geprägt haben.

Ob MacBook, iPod, iPhone, Apple Watch oder die AirPods – dem Ausnahme-Designer haben wir nicht nur geschmackvolle Hardware zu verdanken, sondern auch Teile des Apple-eigenen Wertekanons. Nach wie vor gibt es nur wenig Wettbewerber, die so viel Wert auf gutes Design legen wie es in Cupertino der Fall ist.

Seit 2019 muss Apple ohne Jony Ive auskommen, der inzwischen die neue Designfirma LoveFrom gegründet hat. Entsprechend freuen wir uns über die Lebenszeichen, die Ive in dem Podcast „Live in Seven Songs“ aktuell von sich gibt. Hier spricht der langjährige Apple-Mitarbeiter über seine Kindheit, seine Karriere bei Apple und sein noch junges Unternehmen LoveFrom.

Ive im halbstündigen Podcast-Gespräch

Jony Ive wuchs als schüchternes Kind in London auf und verbrachte viel Zeit in seiner eigenen Gedankenwelt. Sein späterer Weg wurde schon früh durch die kindliche Begeisterung für das Zerlegen und Verstehen von Dingen geprägt. Sein Vater, ein Goldschmied, förderte diese Neugierde in seiner Werkstatt. Dort lernte Ive auch, seine Ideen durch Zeichnungen klar zu kommunizieren.

1992 heuerte Ive beim damals stark angeschlagenen Tech-Konzern Apple an und berichtet von einer Zeit, die von Herausforderungen, Schwierigkeiten und Heimweh geprägt war. Mit der Rückkehr von Steve Jobs 1997 begann eine produktive und erfüllende Phase für Ive.

Er und Jobs entwickelten eine tiefe, kreative Partnerschaft, die maßgeblich zu Apples Aufstieg beitragen sollte. Ive betont, dass diese Zeit die lehrreichste und erfüllendste seines Lebens war, obwohl sie auch von Trauer und Verlust geprägt war, insbesondere durch den Tod von Jobs 2011.

Ives Stolz auf seine Arbeit bei Apple spiegelt sich besonders in der Apple Watch wider. Die Arbeiten an der Computeruhr begann er nach Jobs Tod und bezeichnet die Uhr als eines seiner persönlichsten Projekte.

Den gesamten, halbstündigen Podcast „He shaped the iPhone—so what shaped Jony Ive?“ (MP3-Download) könnt ihr auf dieser Webseite anhören.