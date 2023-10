Dropbox wird teurer: Abomodell und Benutzeroberfläche überarbeitet

Die Dropbox-Verantwortlichen haben nicht nur an den Preisen geschraubt, in den nächsten Wochen und Monaten soll auch eine neue Benutzeroberfläche für alle Kunden ausgerollt werden. Für Dropbox wird es eine überarbeitete Navigationsleiste auf der linken Seite geben. Eine neue Aktionsleiste, die den Schnellzugriff auf häufig genutzte Werkzeuge bietet, und eine neue Vorschau für Dateien, die das direkte Begutachten von Mediendateien ermöglicht, sind vorgesehen.

Die Tarife Business und Business Plus lassen sich erst ab mindestens drei Nutzern buchen. Im Business-Tarif gibt es neun Terabyte für das ganze Team und ebenfalls 180 Tage Zeit zur Wiederherstellung von Dateien. Hier werden 20 Euro pro Monat und Nutzer fällig. Das Premium-Abo Business Plus erhöht den Speicherplatz auf 15 Terabyte und den Zeitraum zum Wiederherstellen gelöschter Dateien auf ein Jahr. Pro Monat und Nutzer kostet der Spaß 24 Euro.

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat sein Abomodell umgestellt und drei neue Tarife für professionelle Anwender eingeführt. Neben dem monatlich nach wie vor 11,99 Euro teuren Basis-Abonnement Dropbox Plus für Privatkunden, das zwei Terabyte Speicherplatz beinhaltet und den Abgleich der Inhalte auf beliebig vielen Endgeräten ermöglicht, stehen nun drei neue Business-Tarife zur Verfügung: Dropbox Essentials, Dropbox Business und Dropbox Business Plus.

