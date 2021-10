Dropbox Replay startet: Für gemeinsame Videoprojekte

Die in der Gruppe geteilten Videos lassen sich dann sowohl um Anmerkungen ergänzen als auch um kleine Skizzen, etwa um auf noch zu korrigierende Bild-Elemente oder geplante Verbesserungen bei der Komposition der Video-Szene hinzuweisen. Die Skizzen-Funktion lässt sich dabei auch in Echtzeit mit synchronisierten Mauszeigern benutzen und gestattet mehreren Verantwortlichen so die direkte Absprache.

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat seine im September präsentierte Plattform zur Videokollaboration, Dropbox Replay , jetzt in einer Betaversion an den Start gebracht und lädt auch Nutzer des kostenfreien Dropbox-Zugangs dazu ein, diesen bei Interesse auszuprobieren.

