Warenkorb-Wirrwarr: Saugroboter plötzlich (noch) günstiger

Im Rahmen des heute angelaufenen Prime Day bieten fast alle Hersteller autonomer Saugroboter aktuelle Modelle mit deutlichen Preisnachlässen an. In diesem Jahr vor allem am Start (und entsprechend nachgefragt) sind die umfangreich ausgestatteten All-in-One-Geräte mit Feuchtreinigung und Absaugstation, die häufig auch gleich das Management von Frisch- und Schmutzwasser übernehmen.

Insert

You are going to send email to