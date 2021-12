Diesmal wirklich? Sonos will nachhaltiger werden

Die Audio-Spezialisten von Sonos haben heute ihren ersten „Listen Better Report“ (PDF-Download) vorgelegt. Das 32-seitige Dokument kombiniert Informationen aus den Bereichen Umweltschutz, Diversität und soziale Verantwortung und scheint sich optisch und inhaltlich an Apples jährlichen Veröffentlichungen, dem Fortschrittsbericht „Verantwortung der Zulieferer“ und dem Fortschrittsbericht „Umweltschutz„, zu orientieren.

Eine der Kernbotschaften: Sonos will nachhaltiger werden. Unter der Überschrift „Product Sustainability“ führt das Unternehmen dazu mehrere Anstrengungen an, die unternommen werden sollen, um den umweltschädlichen Einfluss der hauseigenen Produkte in Grenzen zu halten.

Eine eigentlich begrüßenswerte Initiative, hätte Sonos einen Großteil der eigenen Glaubwürdigkeit zum Thema im Oktober 2019 nicht komplett verspielt. Damals Boot das Unternehmen interessierten Bestandskunden 30 Prozent Preisnachlass auf einen beliebigen neuen Lautsprecher, wenn diese dafür einen vorhandenen Lautsprecher in den sogenannten „Recycling-Modus“ versetzen würden.

Das was Sonos damals euphemistisch als „Recycling-Modus“ bezeichnete, war nichts anderes als die komplette Deaktivierung voll funktionaler Geräte, die anschließend nur noch auf den Müll geworfen werden konnten.

Unter dem Banner der Nachhaltigkeit verwandelte Sonos damals einwandfrei funktionierende Audio Hardware in Elektroschrott und entschuldigte sich im Nachgang nur halbherzig bei den Bestandskunden, deren Empörung der Konzern im Vorfeld der Aktion bereits einkalkuliert hatte.

Entsprechend wenig Gewicht haben die jetzt von Sonos formulierten Versprechen, fortan ein besonderes Augenmerk auf die Langlebigkeit der eigenen Produkte zu werfen. Unter anderem auch, weil Sonos auf das Vorhandensein der S1-Applikation für ältere Geräte verweist. Dabei scheint man im Konzern vergessen zu haben, dass die gleichzeitige Bereitstellung der es eins und es zwei Applikation nicht aus einem inneren Antrieb heraus erfolgte, sondern als erzwungene Reaktion auf einen zurecht empörten Kundenstamm.

So sehr wir die Produkte des Unternehmens in den vergangenen Jahren auch schätzen gelernt haben: Seit Sonos Börsengang im zweiten Halbjahr 2018 und dem damit einhergehende Wachstumsdruck, halten sich die positiven Signale an Natur und Bestandskunden im Grenzen.

We strive to keep our products in use, longer. Designing for longevity of internet-connected devices means focusing on both hardware and software. We use quality components and materials to make our products robust and durable so they stay in use longer.