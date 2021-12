Frickel-Lösung: App bringt Health- und Fitness-Daten auf den Mac

Health Auto Export ist keine wirkliche Download-Empfehlung unsererseits, aber einer der wenigen Ansätze von Drittentwicklern in Software zu realisieren, was Apple bislang verschlafen hat. Die persönlichen Gesundheitsdaten auch auf dem Mac verfügbar zu machen.

Die App bietet allen interessierten Anwendern einen kostenfreien Sieben-Tage-Test an, was euch relativ schnell dabei helfen sollte einzuschätzen, ob die Anwendung grundsätzlich überhaupt infrage kommt.

Health Auto Export auf dem Mac schaut nach dem Start in diesem Ordner vorbei und visualisiert die dort befindlichen CSV-Dateien dann in einer nativen Mac-Oberfläche die den Zugriff auf alle relevanten Gesundheitsdaten gestattet.

Health Auto Export wirkt wie ein Workaround, erfüllt das selbst gesetzte Ziel aber recht anständig. Auf dem iPhone exportiert die Anwendung den Inhalt der Health-Applikation in Intervallen als CSV-Datei in einen gesonderten Ordner des persönlichen iCloud Drive.

Zwar bieten sich einzelne Lösungen wie etwa der wirklich gute PDF-Generator Heart Reports an um bestimmte Datensätze der Health-App zu visualisieren, eine umfangreiche Lösung die Inhalte der Gesundheits-App auf dem Mac sichtbar zu machen, ist uns jedoch nicht bekannt. Apple selbst bietet hier keine Lösung an.

Insert

You are going to send email to