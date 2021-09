Die Mac-Wallpaper aus macOS Snow Leopard in 5K-Auflösung

Greg Gant ist nun noch einen Schritt weiter gegangen und bietet in seinem Blog jetzt alle Hintergrundbilder aus macOS 10.6 Snow Leopard in satter 5K-Auflösung an. Neben den Sternen-Grafiken Aurora und Aurora Blue auch die bekannten Naturbilder, zu denen der iPhone-Klassiker Clownfish, Dew Drop, Earth Horizon, Ladybug und Iceberg zählen.

Eine deutlich ausführlichere Galerie klassischer Mac-Wallpaper hat auch der Blogger Stephen Hackett auf seiner Webseite 512pixels zusammengetragen . In Hacketts Galerie „Every Default macOS Wallpaper – in Glorious 6K Resolution“ werden zwar keine gerätespezifischen Größen zum Download angeboten, dafür gibt es hier aber alle Standard-Wallpaper seit Mac OS X 10.0 Cheetah als Direktdownloads .

