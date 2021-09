Mac OS X Remastered Wallpapers: Alte Mac-Hintergrundbilder in 6K-Auflösung

Den Entwickler Rafael Conde hatten wir erst vergangene Woche im Zusammenhang mit der Vorstellung seiner App Hand Mirror erwähnt. Als neuestes Projekt stellt Conde nun seine Hintergrundbild-Sammlung „ Mac OS X Remastered Wallpapers “ vor. Als „Galaxy Edition“ könnt ihr hier die Hintergrundbilder von alten macOS-Versionen frisch aufbereitet in 6K-Auflösung und in den P3-Farbraum portiert laden.

