DevUtils: Mac-App bündelt Text- und Entwickler-Werkzeuge

Über die kostenfreie Mac-App Boop haben wir hier auf ifun.de schon mehrfach geschrieben. Die Anwendung zur Text-Manipulationen richtet sich an Mac-Nutzer, die hin und wieder mit Textblöcken konfrontiert sind, die nicht im richtigen Format vorliegen.

Animation zeigt Boop in Aktion

So bietet euch Boop nach dem Download aus dem Mac-App-Store ein Fenster an, in das sich der zu bearbeitende Text einfügen lässt und offeriert auf Knopfdruck anschließend den Zugriff auf etliche Aktionen, die im Entwickler-Alltag immer mal wieder benötigt werden.

Die App kann JSON und XML ordentlich formatieren, Encode- und Decode-Aktionen für HTML- und Base64-Texte sowie URLs vornehmen, Daten bearbeiten, Hash-Werte errechnen und vieles mehr.

Zudem lässt sich die ab Werk von Boop angebotene Script-Bibliothek um eigene Javascript-Dateien erweitern, die beliebige Aufgaben übernehmen können. Ein 1A-Download für wiederkehrende Aufgaben, die für gewöhnlich schlicht an den Browser und damit an andere Server übergeben wurden.

DevUtils tritt übersichtlicher an

Mit DevUtils stellt sich nun ein vergleichbarer Kategorie-Konkurrent vor, der einen ähnlich bestückten Werkzeugkasten mitbringt. Statt seine Aktionen jedoch hinter einer Suchmaske zu verstecken, sortiert DevUtils diese in Fenster-Bereich, die sich gezielt ansteuern lassen.

Die verschiedenen Ansichten von DevUtils

DevUtils bewirbt sich als lokale Alternative zu den zahlreichen Web-Portalen, die man sonst gedankenverloren ansteuert, um hier möglicherweise sensitive Daten hineinzukopieren.

Wir haben in der Vergangenheit etwa häufiger nach „URLDecode“ gegoogelt um URL-Strings von dahergelaufenen Web-Formularen in ein lesbares Format übersetzen zu lassen. Diese Unsitte will DevUtils unterbinden.

Die App lässt sich für $8 beim Entwickler kaufen oder selbst in Xcode kompilieren und so quelloffen und gänzlich kostenfrei abgreifen.

DevUtils im Video