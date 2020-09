eero 6 Verkaufsstart in Deutschland: „Konkrete Aussage nicht möglich“

Als der Online-Händler Amazon am vergangenen Donnerstag seine neues Hardware-Programm präsentierte, fuhr der Technologie-Riese nicht nur mit neuen Echo-Lautsprechern, fliegenden Ring-Kameras, neuen Fire TV Sticks und dem Spiele-Streaming-Dienst Luna auf – auch die 2019 zugekaufte Netzwerk-Tochter eero kündigte neue Hardware an.

eero 6 und eero Pro 6

Später im laufenden Jahr, so eero Ende letzter Woche, werde man in den USA die beiden neuen Mesh-Systeme eero 6 und eero Pro 6 einführen. Die Verkaufspreise gab der Anbieter mit $129 für den eero 6 und $229 für den eero Pro 6 an. Die Vorbestellungen laufen bereits.

eero 6 : Laut Amazon ist der eero 6 für Privatanwender gedacht, die auf Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbps setzen. Der Dualband-Router verfügt über 2 Ethernet-Ports und ein integriertes Zigbee-Hub für Smart-Home-Geräte. Die Reichweite ist mit ~450 Quadratmetern angegeben.

: Laut Amazon ist der eero 6 für Privatanwender gedacht, die auf Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbps setzen. Der Dualband-Router verfügt über 2 Ethernet-Ports und ein integriertes Zigbee-Hub für Smart-Home-Geräte. Die Reichweite ist mit ~450 Quadratmetern angegeben. eero Pro 6: Das Profi-Modell setzt auf Nutzer mit Gigabit-Anbindungen, spricht wie das kleine Modell Wi-Fi 6 und deckt alleine bis zu 600 Quadratmeter ab.

Wie schon die Vorgänger werden auch die neuen Geräte mit Hilfe der offiziellen eero-App installiert und besitzen kein Webinterface.

Konkrete Aussage nicht möglich

Allerdings ist unklar wann die neuen Modelle auch hierzulande erhältlich sein werden. ifun.de gegenüber will sich Amazon Deutschland nicht auf eine Sprachregelung wie „später im Jahr“ festlegen und konstatiert lediglich: „Zur Verfügbarkeit der Eeros in Deutschland können wir leider derzeit noch keine konkreteren Aussagen machen.“

Aktion zum Prime Day läuft bereits

Wahrscheinlich ist, dass Amazon noch den diesjährigen Prime Day abwarten wird, den das Unternehmen heute auf den 13. Oktober terminiert hat. So läuft bereits ab heute eine Sonderaktion, bei der die aktuelle eero-Generation im 3er-Set deutlich günstiger als üblich angeboten wird.Hier sparen Prime-Mitglieder ab heute 108,79 Euro und bekommen das Amazon eero 3er-Set schon für 163,18 Euro.