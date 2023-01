Zudem soll das Mixed-Reality-Headset über die Möglichkeit verfügen, verschreibungspflichtige Brillengläser magnetische aufzunehmen und soll grundsätzlich über motorisierte, optische Komponenten Verfügen, die in der Lage sind sich an den Augenabstand des Trägers anzupassen.

Demnach soll die Mixed-Reality-Brille Apples, auf der sich auch iOS-Anwendungen ausführen lassen werden, über eine Akkulaufzeit von nur 2 Stunden verfügen und auf einen externen Akku setzen, der an der Hüfte getragen wird und das Headset per Kabelverbindung mit Strom versorgt.

Jetzt meldet sich The Information mit neuen Detail-Informationen zum Apple-Headset zu Wort, dessen Markteinführung in diesem Jahr als wahrscheinlich gilt .

Im Februar 2021 veröffentlichte The Information dann eine erste Skizze, die die Apple-Brillen in groben Zügen abbildete . Wenige Wochen später veröffentlichte der 3D-Künstler Ian Zelbo dann ein Rendering auf Grundlage der bis dahin bekannten Informationen.

The Information hatte im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach über die Arbeiten an dem Headset berichtet, das in direkter Konkurrenz zu den Quest-Produkten der Facebook-Mutter Meta stehen soll.

Die bislang einzige Skizze des noch unveröffentlichten Mixed-Reality-Headsets, an dem Apple seit mehreren Jahren arbeiten und inzwischen sogar kurz vor der Vorstellung der ersten Generation stehen soll, kommt von der Webseite The Information.

Start im zweiten Halbjahr Details zum Apple-Headset: Akku am Gürtel, Digitale Krone am Kopf

