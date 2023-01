Apple Pencil: Farberkennung und Farbkopie in Arbeit

Das Produktvideo des Eingabestiftes Scribble ist euch im Netz sicher schon mal über den Weg gelaufen. Seit knapp sieben Jahren online, zeigt der Clip einen digitalen Eingabestift, der Farben aus seiner direkten Umgebung heraus kopieren und anschließend selbst mit diesen zeichnen kann.

Farbsensor tastet Oberflächen ab

Eine Idee, die sowohl digital als auch mit echter Tinte funktioniert und ein Konzept das pragmatisch umgesetzt wurde: Der Scribble-Stift besitzt auf seiner Rückseite einen RGB-Farbsensor, der an beliebige Oberflächen gehalten werden kann und deren dominierende Farben binnen weniger Sekunden erkennen kann.

Mit regulärer Zeichenspitze genutzt, lässt der Scribble-Stift dann die erkannte Farbe durch die integrierte Tintenpatrone mischen und kann anschließend mit dieser zeichnen. Wird der Eingabestift hingegen mit seiner kapazitiven Touchscreen-Spitze genutzt, wird die erkannte Farbe schlicht an die zugehörige App übermittelt, die diese dann direkt zum Zeichnen anbietet.

An einer ähnlichen Farberkennung beziehungsweise Farbkopie schient auch Apple zu arbeiten. Dies legen frisch veröffentlichte Patentschriften nahe, in denen der Konzern unter der Überschrift „Elektronisches Gerät mit optischem Sensor zur Abtastung von Oberflächen“ einen Eingabestift mit vergleichbaren Funktionen beschreibt.

Apple-Patent beschriebt ähnlichen Ansatz

Auch in Apples Patentschrift (PDF-Download) besitzt der Pencil einen Farbsensor, der die Farbe von Oberflächen aktiv erkennen kann und die Informationen an Geräte in der unmittelbaren Umgebung übermittelt.

Neben der Farberkennung führt Apple in der Ideenschrift zudem auch die Erkennung von Oberflächentexturen an und die Möglichkeit weitere Messungen über den Eingabestift vorzunehmen. Entsprechende Attribute könnten dann an Zeichenanwendungen übergeben werden.

Zwar ist unklar ob die im Patent beschriebenen Funktionen bereits in der aktiven Produktentwicklung genutzt werden, Apple hat sich aber immerhin mit dem Thema auseinandergesetzt und die Vorarbeit geleistet, um den Apple Pencil um eine eigene Farberkennung zu erweitern.