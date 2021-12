Dangerzone: Mac-App „desinfiziert“ gefährliche PDF-Dateien

Dangerzone, eine quelloffene, rudimentäre Mac-App, ist eine in sich geschlossene Software-Sandbox, die PDF-Dokumente öffnet, Bildschirmfotos von diesen anfertigt und die Grafiken anschließend wieder zu einem gänzlich ungefährlichen PDF-Dokument ohne Makros, ohne Exploits und ohne Viren zusammensetzt. Über das so desinfizierte Dokument lässt sich auf Wunsch auch noch eine Texterkennung scheuchen, die die Inhalte wieder auswähl- und kopierbar macht.

Die Herangehensweise, für die sich die Software-Entwickler von First Look Media entschieden haben scheint mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, macht dafür aber einen relativ sicheren Eindruck und trägt den Namen Dangerzone .

Insert

You are going to send email to