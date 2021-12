Cloud-Speicher: WEB.DE und GMX mit 1-Euro-Jahresaktion

Während GMX den Premium-Tarif GMX TopMail 12 Monate lang für 99 Cent anbietet, lässt sich der Premium-Tarif von WEB.DE 12 Monate lang für einmalig 1 Euro aktivieren. Kunden die in den Premium-Tarifen verbleiben zahlen im Anschluss an das Jahr 4,99 Euro bzw. 5 Euro pro Monat.

Microsofts Ankita Kirti verkündet die guten Nachrichten im offiziellen Microsoft OneDrive Blog : Das Unternehmen bietet OneDrive Sync nun auch in einer nativen Version für ARM-Prozessoren und damit voll optimiert für Apples M1-Chips an. Derzeit wird die Anwendung allerdings nur den Teilnehmern des Insider-Progamms angeboten, die den Erhalt der Vorschau-Version in den Einstellungen der Anwendung (OneDrive Settings > About) aktivieren können.

