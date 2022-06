BetterDummy wird zu BetterDisplay: Neue Funktionen zum neuen Namen

Die App setzt dafür auf einen Trick: Unter der Haube erstellt BetterDisplay einen virtuellen Bildschirm mit der von euch festgelegten Auflösung und spiegelt diesen dann auf dem physischen Monitor. So kann das per Kabel verbundene Display nahezu jede beliebige Auflösung anzeigen und unter anderem HiDPI-Signale an Monitore ausspielen, die von Apple selbst kein HiDPI-Signal erhalten würden. Der virtuelle Bildschirm, der diesen Trick möglich macht, war bislang auch der Namensgeber der BetterDummy-Applikation. Damit ist nun Schluss.

BetterDisplay zielt vor allem auf Anwender von tragbaren Macs ab, die ihre Maschinen immer wieder auch in Kombination mit einem externen Display betreiben (müssen). Diese können die App dafür nutzen, eine beliebige Auflösung für den externen Monitor zu wählen und so auch Display-Auflösungen festlegen, die macOS ab Werk eigentlich nicht für den verbundenen Bildschirm bereitstellt.

Insert

You are going to send email to