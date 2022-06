Dual-USB-C-Netzteil: Apple liefert die technischen Details nach

So beanspruchen die AirPods oder eine Apple Watch lediglich 7,5 Watt maximale Leistung, und der andere Anschluss kann mit den restlichen 27,5 Watt dann beispielsweise ein angeschlossenes MacBook versorgen. Belegt man dagegen beide Anschlüsse mit größeren Apple-Geräten, beispielsweise einem MacBook gleichzeitig mit einem iPad oder iPhone oder auch ein iPhone zusammen mit einem iPad, so werden die maximalen 35 Watt gerecht auf jeweils 17,5 Watt pro Anschluss aufgeteilt.

Im Anschluss an den Verkaufsstart seines ersten 35 Watt Dual-USB-C-Ladegeräts beantwortet Apple nun auch die bislang offenen Fragen mit Blick auf die damit verbundenen Ladeoptionen. Das entsprechende Support-Dokument ist bislang allerdings noch nicht in deutscher Sprache verfügbar. Auch ist zu beachten, dass die im amerikanischen Original ebenfalls erwähnte Kompaktversion des neuen Netzteils hierzulande nicht erhältlich ist.

