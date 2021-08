Apple-Serie „Home Before Dark“ für alle Anwender kostenlos

Seit April 2020 im Katalog von Apple TV+ vertreten, lässt sich die Mystery-Serie „Home Before Dark“ vorübergehend auch ohne laufendes Abonnement für Apples Video-Streaming-Dienst abrufen. Darauf hat Cupertino jetzt auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter aufmerksam gemacht.

For a limited time, you can watch Season 1 of Home Before Dark for free, exclusively on Apple TV+ https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv

— Apple TV (@AppleTV) August 28, 2021