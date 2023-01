CodeEdit für Mac: Neuer Open-Source-Editor geht an den Start

Der Veröffentlichung der CodeEdit-Applikation (bitte nicht mit dem CotEditor verwechseln) haben vielen Mac-Anwender bereits entgegengefiebert. Seit wenigen Minuten steht nun eine erste Rohversion des freien, kostenlosen und quelloffenen Editors zur Verfügung. Dieser hat sich die bestmögliche macOS-Unterstützung auf die Fahne geschrieben und legt Wert darauf, so viele native Technologien wie möglich zu benutzen.

Erste Vorabversion veröffentlicht

Das Selbstverständnis des Community-Projektes bringt die Kurzbeschreibung der Mac-Anwendung auf dem Code-Portal GitHub beziehungsweise der Infotext auf der offiziellen Webseite codeedit.app auf den Punkt.

Die Macher wollen versuchen einen Code-Editor abzuliefern, der so leichtfüßig wie Apples Texteditor TextEdit daherkommt, gleichzeitig aber auch über einen so umfangreichen Blumenstrauß an Werkzeugen und Hilfestellungen verfügt wie Apples Entwicklungsumgebung Xcode.

Umfangreiche Einstellungen und Pläne

Die zahlreichen Entwickler wollen eine Desktop-Anwendung abliefern, die sich so anfühlt, als wäre sie von Apples Ingenieuren entwickelt worden und sich in allen wichtigen Bereichen (also von den Designstandards, über das App-Icon bis hin zur Namensgebung) entsprechend an Apple orientiert. Langfristig, so die Hoffnung der Macher, könnte Apple vielleicht sogar Interesse an CodeEdit für Mac entwicklen.

Jetzt steht die erste Vorabversion von CodeEdit zum Download bereit und wiegt etwas unter 70 Megabyte. Noch steckt die App in den Kinderschuhen, besitzt aber schon eine ausführliche To-Do-Liste, die die Macher nun nach und nach abarbeiten wollen. So soll CodeEdit um Syntax-Highlighting und eine Code-Vervollständigung, um umfangreiche „Suchen und Ersetzen“-Funktionen, um eine Snippet-Verwaltung, eine Terminal-Integration, eine GitHub-Anbindung, eine Code-Review-Funktion und mehr erweitert werden.