CotEditor: Toller, freier Texteditor mit großem Update

Die am häufigsten genutzte Drittanbieter-Applikation auf unseren Maschinen, der quelloffene und vollständig kostenfreie Texteditor CotEditor steht aktuell in Version 4.1 zum Download bereit und liefert nach einem längeren Zeitraum mit eher unscheinbaren Wartungs-Updates mal wieder eine größere Aktualisierung aus, die unter anderem auch die Mehrsprachigkeit der Textverarbeitung weiter verbessert.

Neue Sprachen, bessere Tastaturkürzel

So führt Ausgabe 4.1 die Unterstützung für Türkisch und britisches Englisch ein. Zwei Sprachen, die die bereits länger vorhandene, deutsche Sprachunterstützung fortan ergänzen werden.

Ebenfalls verbessert wurde die bereits zuvor hervorragenden Unterstützung für individuelle Tastatur-Kurzbefehle in der App. Diese lassen sich in den Einstellungen von CotEditor für nahezu beliebige Menü-Elemente Festlegen und so für alle Aktionen nutzen, die im eigenen Arbeitsalltag häufiger vorkommen. Wer also öfter mal durchgängig groß geschriebene Sätze in den Sentence-Case überführen möchte, kann sich hierfür einen eigenen Kurzbefehl anlegen.

Optimiertes Outliner-Panel

Unter Version 4.1 dürfte die dafür genutzten Tastenkürzel jetzt frei gewählt werden und setzen nicht mehr die unbedingte Nutzung der Command-Taste voraus.

Das Update sorgt sich zudem um die volle Unterstützung von macOS Monterey und optimiert die integrierten Outliner-Funktionen, mit der sich gegliederte Dokumente schneller navigieren und überblicken lassen.

Zum Einsatz der App wird ab sofort mindestens macOS 11 Big Sur vorausgesetzt. Alle Neuerungen von Version 4.1 lassen sich im offiziellen Changelog der Macher einsehen.

Wir können den CotEditor nicht genug loben und empfehlen allen Mac-Nutzern den Download des kraftvollen Texteditors.