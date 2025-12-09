cmd+ x: Kleine Mac-App bringt Windows-Tastenkürzel auf den Mac

Wer von Windows auf den Mac wechselt, stößt im Alltag oft auf ungewohnte Tastenkürzel. Eine neue kostenlose Anwendung namens cmd+x setzt genau hier an. Sie ermöglicht unter macOS die Nutzung bekannter Windows-Kombinationen für zwei zentrale Funktionen.

Dateien Ausschneiden und Einfügen: Über das Kontextmenü auch im Finder möglich

Dateien lassen sich im Finder mit Command+X und anschließendem Einfügen tatsächlich verschieben. Zusätzlich öffnet Control+Option+Delete direkt den Aktivitätsmonitor. Unter Windows ist diese Kombination für den Taskmanager etabliert.

Technisch greift die App systemweit in die Tastatursteuerung ein und ordnet die gewohnten Befehle neuen Funktionen zu. Eine Konfiguration ist nicht notwendig. Nach dem Start arbeitet das Tool im Hintergrund. Auf Wunsch kann das Dock-Symbol ausgeblendet und ein automatischer Start beim Login aktiviert werden. Die Tastenkombination für den Aktivitätsmonitor lässt sich zudem anpassen.

Installation, Voraussetzungen und Datenschutz

Für die Nutzung ist mindestens macOS 15 Sequoia erforderlich. Unterstützt werden sowohl Intel-Macs als auch Geräte mit Apple-Silicon-Prozessoren. Nach dem ersten Start führt eine kurze Einführung durch die nötigen Schritte. In den Systemeinstellungen unter Datenschutz und Sicherheit muss der App die Bedienungshilfe-Berechtigung erteilt werden, damit sie Tastatureingaben systemweit verarbeiten darf. Danach ist ein Neustart der Anwendung erforderlich, da sonst die Freigabe nicht aktiv wird.

Anschließend stehen die neuen Kurzbefehle sofort zur Verfügung. Alternativ bietet der Finder bereits ab Werk eine ähnliche Funktion. Wer beim Einfügen die Option–Taste gedrückt hält, kann ein zuvor kopiertes Objekt direkt verschieben.

Die App wird kostenlos über den Mac App Store bereitgestellt. Laut Entwickler verbleiben alle Vorgänge lokal auf dem Rechner. Persönliche Daten werden nicht erfasst oder übertragen.

Ein ähnliches Werkzeug stammt von Sindre Sorhus. Seine App Command X bietet vergleichbare Funktionen, ist inzwischen jedoch kostenpflichtig.