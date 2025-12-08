Wuben X4 Mini: Richtig hell, farbig, robust und hin und weg

Wir haben in der vergangenen Woche bereits über die Taschenlampen von Wuben berichtet und uns direkt zwei Modelle bestellt. Neben der kleinen Wuben G5, die in etwa so groß ist wie ein Zippo, kam jetzt auch die etwas größere Wuben X4 Mini bei uns an.

Hält mit ihrem Clip auch am Rucksack: Die X4 Mini

Die X4 bietet eine deutlich höhere Lichtleistung, bringt im Vergleich zur G5 jedoch spürbar mehr Gewicht mit (141 Gramm mit eingelegtem Akku).

Nach dem Auspacken, der Inbetriebnahme und einem ausführlichen Test des gebotenen Funktionsumfangs zeigt sich schnell, dass beide Lampen sauber verarbeitet sind und einen ausgesprichen wertigen Eindruck in der Hand hinterlassen. Wir sagen das ja nicht oft, aber wir sind hin und weg. Besonders die X4 fällt durch ihr solides Gehäuse auf, liegt auffallend schwer in der Hand und sagt uns als Objekt einfach zu.

Die sichtbaren Schrauben sind nicht dekorativ platziert, sondern dienen erkennbar der strukturellen Stabilität. Schalter, Klappen und Bedienelemente wirken durchweg präzise gefertigt. Der Hauptschalter, die Batterieklappe, die Sicherung der Akkuöffnung, der zusätzliche „Tactical“-Schalter und auch das Drehrad vermitteln ein konsistentes und solides Bediengefühl.

Schalter, Modi und Funktionsvielfalt

Etwas Einarbeitung erfordert die Vielzahl an Funktionen, die die X4 bereitstellt. Ohne das Handbuch lassen sich nicht alle Optionen direkt erschließen. Der seitliche Schiebeschalter bietet drei klar definierte Rastpositionen. Diese decken den Standby Betrieb, das Frontlicht, das Seitenlicht sowie ein gedimmtes Leselicht ab. Darüber hinaus stehen in jeder dieser Positionen weitere Funktionen zur Verfügung, die über den Druckknopf und das Drehrad angesteuert werden.

Die unterschiedlichen Betriebsmodi müssen nach dem Auspacken erst mal verinnerlicht werden

So lassen sich unterschiedliche Helligkeitsstufen abrufen, zusätzlich auch farbige RGB Lichtmodi. Ebenso ist ein rot-blaues Blinklicht integriert, das sich als optisches Warnsignal verwenden lässt. Wer diese erweiterten Funktionen gezielt einsetzen möchte, kommt nicht um einen Blick in die Anleitung herum. Im Alltag wirkt das System nach kurzer Eingewöhnung jedoch logisch aufgebaut, auch wenn es anfangs komplex erscheint.

Akku, Laufzeiten und praktische Befestigung

Der Akku der X4 wird über einen integrierten USB-C-PortAnschluss geladen. Im Inneren arbeitet ein weit verbreiteter 18650 Akku, der sich bei Bedarf problemlos austauschen lässt. Ein Defekt oder nachlassende Kapazität führen somit nicht dazu, dass die Lampe unbrauchbar wird.

Geladen wird per USB-C: Im Inneren kommt ein 18650 Standard-Akku zum Einsatz

Je nach gewähltem Lichtmodus bewegt sich die Laufzeit der Frontlampe zwischen rund 3 und 285 Stunden. Das Seitenlicht kann die Lampe sogar bis zu 720 Stunden betreiben. Mit aktiviertem RGB Licht sind etwa 70 Stunden möglich. Wer dauerhaft maximale Helligkeit nutzt, muss nach drei Stunden nachladen.

Der „Tactical“-Schalter ist ergonomisch platziert und ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausschalten für kurze Lichtimpulse. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen stabilen Clip zur Befestigung an Gürtel, Rucksack oder Jacke. Auf der Rückseite sitzt zusätzlich eine Magnetfläche. Damit lässt sich die Lampe beim Basteln oder Arbeiten am Fahrzeug direkt an metallischen Flächen fixieren und als Arbeitslicht nutzen.

Je nach Einsatzzweck sind zwischen 3 und 720 Betriebsstunden drin

Im Alltag hinterlässt die Wuben X4 einen deutlich robusteren Eindruck als die kompakte G5. Während die G5 durch ihre geringe Größe vor allem für den Schlüsselbund oder die Hosentasche gedacht ist, wirkt die X4 wie ein Werkzeug für regelmäßige Nutzung.

Zwei die uns abgeholt haben

Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist und eine größere Taschenlampe als die sehr kompakte G5 in Betracht zieht, findet in der X4 eine technisch vielseitige und solide aufgestellte Alternative. Für uns selbst war diese Produktkategorie im Vorfeld eigentlich kein klassisches Interessengebiet. Umso überraschter sind wir, wie stark uns beide Modelle im Alltag abgeholt haben.

Verarbeitung, Bedienung und Funktionsumfang treffen hier genau den Punkt zwischen praktischem Werkzeug und technikaffinem Alltagsgegenstand. Gerade deshalb sehen wir die X4 nicht nur als nützliches Arbeitsgerät, sondern auch als Geschenk für Menschen, die eigentlich schon alles haben und sich trotzdem über ein durchdachtes Stück Technik freuen können.

Preislich liegt die kleine G5 aktuell bei 23,99 Euro, während die größere X4 Mini für 59,99 Euro angeboten wird.