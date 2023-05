Command X: Fürs Ausschneiden und Einfügen im Finder

Ein Beispiel: Der Ordner „Test“ soll aus dem Verzeichnis „Alpha“ in das Verzeichnis „Beta“ verschoben werden. Die Standard-Vorgehensweise auf dem Mac sieht, wenn man dazu nicht auf die Drag-and-Drop-Geste zugreift, folgendermaßen aus. Der Ordner „Test“ wird im Verzeichnis „Alpha“ mit der Maus markiert und anschließend mit dem Tastaturkürzel Command + C kopiert.

Windows-Nutzer die auf den Mac umgestiegen sind müssen in vielfacher Hinsicht neu mit den Eigenheiten des Desktop-Betriebssystems arrangieren. Dazu gehören vor allem auch die neue Tastaturkurzbefehlen und die Arbeit mit dem Finder, die an einigen Stellen fast identisch wie unter Windows ausfällt, an anderen aber deutlich vom Platzhirschen abweicht.

Insert

You are going to send email to