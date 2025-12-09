Microsoft kündigt Preiserhöhungen für Microsoft 365 an

Microsoft hat angekündigt, die Preise für mehrere Microsoft 365 Lizenzpläne zum 1. Juli 2026 anzuheben. Das Unternehmen begründet den Schritt mit einem erweiterten Funktionsumfang bei Sicherheit, Verwaltung und KI.

Die Neuerungen betreffen vor allem Geschäftskunden und gelten für die Business- und Enterprise-Tarife. Privatkunden mit Microsoft 365 Single oder Family werden in der aktuellen Ankündigung nicht explizit genannt.

In den Unternehmenspaketen wird Copilot Chat künftig stärker in Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook integriert. Die KI soll unter anderem den Posteingang und den Kalender auswerten und bei der schrittweisen Erstellung von Dokumenten unterstützen. Auch die Verwaltungsfunktionen werden ausgebaut. Microsoft ergänzt seine Geräteverwaltung um neue Analysewerkzeuge, Funktionen für den Fernsupport und zusätzliche Möglichkeiten zur Rechteverwaltung von Endgeräten. Diese Erweiterungen richten sich insbesondere an größere IT-Abteilungen.

Erweiterte Funktionen für Unternehmen

Die Preisanpassungen betreffen unter anderem die Tarife Office 365 E1, Office 365 E3 sowie Microsoft 365 E3. Diese Bezeichnungen stehen für unterschiedliche Unternehmenslizenzen, die sich im Umfang der Office-Programme, der Sicherheitsfunktionen und der Verwaltungsoptionen unterscheiden. Der E1-Tarif bietet vor allem Webanwendungen und grundlegende Dienste, während E3 zusätzlich installierbare Programme, erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfangreichere Verwaltungswerkzeuge umfasst. Diese Modelle richten sich ausschließlich an Unternehmen, Behörden und größere Organisationen und sind für klassische Privatnutzer nicht vorgesehen.

Obwohl Microsoft die Preiserhöhung aktuell nur für Geschäftskunden ankündigt, zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass Anpassungen bei Business- und Privatlizenzen häufig zeitlich nah beieinander lagen. Daher darf es als wahrscheinlich gelten, dass auch die Preise für Microsoft 365 Single und Family im Laufe des kommenden Sommers überprüft und möglicherweise angepasst werden. Eine offizielle Bestätigung hierfür liegt bislang nicht vor.

Die neuen Preise sollen weltweit gelten, mit regionalen Anpassungen für einzelne Märkte. Auch die Konditionen für gemeinnützige Organisationen, die prozentual an die Unternehmenspreise gekoppelt sind, werden entsprechend angepasst.