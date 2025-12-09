Erweiterte Funktionen für Unternehmen
Microsoft kündigt Preiserhöhungen für Microsoft 365 an
Microsoft hat angekündigt, die Preise für mehrere Microsoft 365 Lizenzpläne zum 1. Juli 2026 anzuheben. Das Unternehmen begründet den Schritt mit einem erweiterten Funktionsumfang bei Sicherheit, Verwaltung und KI.
Die Neuerungen betreffen vor allem Geschäftskunden und gelten für die Business- und Enterprise-Tarife. Privatkunden mit Microsoft 365 Single oder Family werden in der aktuellen Ankündigung nicht explizit genannt.
In den Unternehmenspaketen wird Copilot Chat künftig stärker in Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook integriert. Die KI soll unter anderem den Posteingang und den Kalender auswerten und bei der schrittweisen Erstellung von Dokumenten unterstützen. Auch die Verwaltungsfunktionen werden ausgebaut. Microsoft ergänzt seine Geräteverwaltung um neue Analysewerkzeuge, Funktionen für den Fernsupport und zusätzliche Möglichkeiten zur Rechteverwaltung von Endgeräten. Diese Erweiterungen richten sich insbesondere an größere IT-Abteilungen.
Die Preisanpassungen betreffen unter anderem die Tarife Office 365 E1, Office 365 E3 sowie Microsoft 365 E3. Diese Bezeichnungen stehen für unterschiedliche Unternehmenslizenzen, die sich im Umfang der Office-Programme, der Sicherheitsfunktionen und der Verwaltungsoptionen unterscheiden. Der E1-Tarif bietet vor allem Webanwendungen und grundlegende Dienste, während E3 zusätzlich installierbare Programme, erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfangreichere Verwaltungswerkzeuge umfasst. Diese Modelle richten sich ausschließlich an Unternehmen, Behörden und größere Organisationen und sind für klassische Privatnutzer nicht vorgesehen.
Obwohl Microsoft die Preiserhöhung aktuell nur für Geschäftskunden ankündigt, zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass Anpassungen bei Business- und Privatlizenzen häufig zeitlich nah beieinander lagen. Daher darf es als wahrscheinlich gelten, dass auch die Preise für Microsoft 365 Single und Family im Laufe des kommenden Sommers überprüft und möglicherweise angepasst werden. Eine offizielle Bestätigung hierfür liegt bislang nicht vor.
Die neuen Preise sollen weltweit gelten, mit regionalen Anpassungen für einzelne Märkte. Auch die Konditionen für gemeinnützige Organisationen, die prozentual an die Unternehmenspreise gekoppelt sind, werden entsprechend angepasst.
Kurze Frage in die Office365 Community: beim letzten Black Friday gab es die 6 Personen Family Jahreslizenz nur noch für ca. 80-90€ im Angebot (weiß nicht mehr wie viel genau). Die Zeiten, wo man die noch für um die 50€ bekommen hat, sind vorbei, oder?
Ja, außer du lässt dich auf die Automatische Abo-Abbuchung über Amazon ein, da gibt es manchmal noch gute Preise, allerdings nicht mehr im Bereich von 50, sondern eher von ~79 Euro.
Korrekt. Der Fehler ist mir auch unterlaufen. Zwar konnte ich das Abo bei Amazon gleich wieder stornieren und den gekauften Zeitraum behalten, aber den „alten“ Plan (Abbuchung über MS) konnte ich bislang nicht wieder herstellen; jedesmal wenn ich auf die Einstellungen gehe, wechselt er zu meinem Amazon-Konto und dem dort hinterlegten MS-Abo.
Offenbar. Und Vorsicht, diese letzten Angebote waren nicht für das offizielle Microsoft Paket. Das war ein neues Abo von Amazon.
Ich hatte eigentlich darauf spekuliert, beim Black Friday ein paar günstige Jahreslizenzen zu kaufen, weil meine in ein paar Monaten abläuft. Aber Pustekuchen, ca. 95 € waren das Günstigste, was ich gefunden habe, das sind gerade mal ein paar Prozent weniger als der reguläre Preis. 50 € waren wirklich ein No-Brainer, aber beim doppelten Preis überlegt man schon, ob es sich noch lohnt…
Ernsthaft? sechs unabhängige Lizenzen, jeweils ein Terabyte Cloud Speicher, da muss ich bei 100 oder 120 € wirklich nicht überlegen.
Kommt halt drauf an, mit wie vielen man es teilen kann. Manche brauchen auch den Cloud-Speicher nicht.
Ist wie so immer eine rein persönliche Entscheidung.
Für mich passt das Angebot auch. Andere mögen es anders sehen.
Super, die Preise sind ja zuletzt schon um fast 200% gestiegen (gemessen an den früher regelmäßigen 44€ Angeboten für 1 Jahr Family-Paket).
Und das für Copilot, wo ich niemanden kenne, der das nutzt?!
eher für die 6x 1 TB Online-Speicher….
Ich würde Copilot nutzen, aber das ist mit Anstand die schlechteste AI Lösung. Habe eine Lizenz im Business Kontext und kann nur mit dem Kopf schütteln. Text umformulieren bedeutet meist im ersten Entwurf das der Text identisch zu meinem ist. Dann im zweiten Versuch meist ein oder zwei Wörter. In Excel auch nicht hilfreich, weil er meine Anweisungen nicht umsetzen kann.
Kennt jemand eine gute Alternative?
Kommt drauf an, für welche Komponenten der Suite du Alternativen suchst.
OnlyOffice, LibreOffice, Google Docs/Sheets/etc. als Alternative für Office.
Ggf. openDesk als Collaboration Suite
Only Office. Reicht für die Basics und hat eine recht vertraute Nutzeroberfläche
Eine Alternative suche ich auch. Weniger für Office-Apps, eher für One-Drive.
Hetzner Storage Share oder Storage Box.
Google workspace läuft super. Mit Gemini der aktuell besten KI Variante eigentlich ein nobrainer
Da wird sich die Deutsche Bahn ja freuen. Da läuft inzwischen ALLES über Microsoft Office.
Das ist bei so einigen großen Firmen so.
Ich ärgere mich Tag täglich das es nicht stabil funktioniert . Wird sicher nicht nur am Microsoft liegen aber insgesamt kein stabiles System . Natürlich überwiegen die Vorteile aber perfekt ist anders .
Ärgerlich ist es auch bei Bildungseinrichtungen. Am Anfang haben noch die Lizenzen 1€ pro User gekostet (ich glaube sogar nur für Lehrer) und dann wurde es plötzlich mal >10€. Da haben sich die Kommunen auch sehr gefreut.
Dann wird es wohl Zeit sich als Privatanwender für eine Alternative umzusehen.
Gibt div. Shops mit günstigen Office Lizenzen.
zum Glück habe ich privat schon 2005 von fast allen Microsoft Produkten abschied genommen, es ist nur der eigene Schweinehund der einen festhält sich aus der bequem Umklammerung zu lösen alternativen gibt es mehr als genug
Ich habe mir den Online Speicher jetzt auf meinem Ugreen NAS eingerichtet. Ist auch von überall erreichbar, brauche den Onedrive Speicher jetzt nicht mehr. Auch alle Bilder die ich mit dem iPhone mache, werden direkt auf das NAS gespeichert. Bin so unabhängig von den US-Speicherdiensten. Da ich die Officeprogramme nicht so häufig nutze, reicht mir da eine der zahlreichen freien Alternativen
Ich hätte gern mehr Infos. Was genau hast du gemacht damit ich das nachträglich mir anlesen kann.
Zum Black Friday war es nicht im Angebot, aber im Herbst habe ich Family 365 zu irgendeiner Amazon Aktion für um die 55,- bekommen. Es lohnt sich also, einen Merker drauf zu haben.
Na dann? Endlich Zeit für Alternativen? Ich bin jedenfalls schon seit langem auf SoftMaker (sogar auf iOS) umgestiegen und bin damit bestens bedient.
Ich denke, bei den meisten geht es eher um Dienste wie Exchange und eventuell auch Teams, die meines Erachtens im Alltag nicht so einfach ersetzt werden können – zumindest nicht ohne Komfortverlust. Für Tipps zu Alternativen bin ich dankbar.
Für die klassischen Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint & Co.) gibt es zum Glück zahlreiche wirklich gute Alternativen, die problemlos .docx, .xlsx usw. öffnen und speichern/exportieren können.