CleanYourTV: Befreit Android-TVs von Werbung und Ballast

Wer seinen Fernseher einschaltet, möchte in der Regel möglichst schnell zur gewünschten Streaming-App gelangen. Stattdessen begrüßen viele Geräte ihre Besitzer mit Werbeflächen, Empfehlungen und zusätzlichen Herstellerdiensten. Dass die Geräte inzwischen auch zur Datensammlung und Auswertung des Fernsehverhaltens eingesetzt werden, hatten wir zuletzt am Beispiel von LG beschrieben.

CleanYourTV: Mittlerweile in Version 3.0 erhältlich

Das kostenlose Open-Source-Projekt CleanYourTV will zumindest auf Android-Fernsehern wieder für übersichtlichere Verhältnisse sorgen. Die Software deaktiviert unerwünschte Dienste und ersetzt den bisherigen Startbildschirm durch eine reduzierte Oberfläche, die sich optisch am Apple TV orientiert.

Entstanden ist das Projekt aus einer spontanen Aktion. Entwickler Gathin wollte den Fernseher seiner Eltern von Werbung befreien und ließ Claude Code über das WLAN auf das Gerät zugreifen. Der KI-Assistent deaktivierte 25 vorinstallierte Xiaomi-Pakete und erstellte einen neuen Startbildschirm. Aus dem Experiment ist innerhalb weniger Tage ein Gemeinschaftsprojekt geworden, das inzwischen mehr als 38.000 Fans auf dem Code-Portal GitHub eingesammelt hat.

KI-Assistent übernimmt die Einrichtung

CleanYourTV nutzt die Android-Debugging-Schnittstelle ADB. Nutzer aktivieren zunächst die Entwickleroptionen am Fernseher und verbinden diesen anschließend mit einem Rechner im selben WLAN. Dort übernimmt Claude Code, Codex oder Gemini CLI die weitere Einrichtung anhand einer vorbereiteten Anleitung.

Au einem schnellen Wochenend-Hack ist jetzt ein Community-Projekt geworden

Der Assistent sichert die vorhandene Konfiguration, ermittelt störende Systemkomponenten und deaktiviert diese nach Rückfrage. Anschließend installiert er den alternativen Launcher. Die ursprünglichen Anwendungen werden nicht gelöscht und lassen sich bei Bedarf wieder aktivieren. Eine vollständige Wiederherstellung ist über ein mitgeliefertes Skript vorgesehen.

Die Community hat bereits Konfigurationen für 316 Fernsehmodelle von 89 Marken zusammengetragen. Alternativ steht für Nutzer ohne Computer eine Android-App bereit. Der eigentliche Launcher benötigt nur rund 523 Kilobyte Speicherplatz und setzt Android 8.0 oder neuer voraus.

Apple-TV-Optik ohne zusätzliche Streamingbox

Der neue Startbildschirm zeigt bevorzugte Apps in einer zentralen Leiste, weitere Anwendungen erscheinen in einem Raster. Verschiedene Designs erlauben die Anpassung von Farben, Hintergründen und Anordnung. Mit Version 3.0 kommen unter anderem die Anzeige von Home-Assistant-Geräten, eine Pi-hole-Steuerung und frei belegbare Fernbedienungstasten hinzu.

Das Ergebnis: Ein reduzierter Look ohne Werbung

Damit bietet sich die Software auch für Nutzer an, denen es vor allem um eine übersichtliche Oberfläche geht. Apples aktuelle Streamingbox kostet inzwischen 349 Euro. CleanYourTV ahmt dagegen lediglich Teile der Bedienoberfläche nach und ersetzt weder die Hardware noch die Funktionen eines Apple TV.

Die Unterstützung beschränkt sich weitgehend auf Android TV und Google TV. Auf Fire-TV-Geräten lassen sich teilweise vorinstallierte Dienste deaktivieren, der Austausch des Startbildschirms funktioniert dort jedoch nicht. Samsungs Tizen und LGs webOS bleiben außen vor. Auch Amazons neuer Fire TV Stick mit Vega OS gehört nicht zu den unterstützten Android-Geräten.