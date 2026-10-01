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Alexa+ und Strom vom Fernseher

Neuer Fire TV Stick 4K startet für 34,99 Euro
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Amazon hat einen neuen Fire TV Stick 4K im Programm und bietet diesen zum Einführungspreis von 34,99 Euro an. Der reguläre Preis wird mit 74,99 Euro angegeben. Gleichzeitig wurde das Angebot an Fire-TV-Sticks neu sortiert und eine überarbeitete Fire-TV-Fernbedienung angekündigt.

Fire Tv Stick 4K

Der neue Fire TV Stick 4K tritt die Nachfolge des bisherigen 4K-Modells an und soll vor allem beim Tempo zulegen. Amazon zufolge öffnen sich Apps mehr als 35 Prozent schneller, die Wiedergabe soll rund 20 Prozent früher starten.

Stromversorgung direkt über den Fernseher

Interessant dürfte für viele Nutzer auch die überarbeitete Stromversorgung sein. Der neue Fire TV Stick 4K kann über das mitgelieferte USB-Kabel direkt vom Fernseher mit Strom versorgt werden. Ein separates Netzteil und eine zusätzliche Steckdose sind damit nicht mehr zwingend erforderlich. Im Lieferumfang ist ein 40 Zentimeter langes Adapterkabel von USB-C auf USB-A enthalten. Der Stick selbst ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet.

Vega OS und Alexa+

Als Betriebssystem kommt Amazons Vega OS zum Einsatz. Damit verabschiedet sich Amazon auch beim neuesten Fire TV Stick von Fire OS. In der Konsequenz lassen sich Android-Anwendungen nicht mehr per Sideloading installieren. Amazon verweist im Gegenzug auf ein wachsendes App-Angebot für Vega OS.

Mit dem neuen Fire TV Stick 4K erhält man zudem Zugriff auf die Early-Access-Funktionen von Alexa+. Im Zusammenspiel mit der neuen Fire-TV-Oberfläche soll damit auch die Suche nach Filmen und Serien einfacher werden.

Fire Tv Sticks

Amazon ordnet mit der Neuerscheinung zugleich sein Fire-TV-Sortiment neu. Künftig besteht das reguläre Stick-Angebot aus dem Fire TV Stick HD, dem neuen Fire TV Stick 4K und dem Fire TV Stick 4K Max. Oberhalb davon bleibt der Fire TV Cube im Programm. Die ausgemusterten Modelle bleiben laut Amazon erhältlich, solange der Vorrat reicht.

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Neue Fernbedienung mit programmierbarer Taste

Passend zum neuen Stick hat Amazon auch die Fire-TV-Fernbedienung überarbeitet. Die Form wurde überarbeitet, zudem sollen sich die einzelnen Tasten leichter ertasten lassen. Zudem verfügt die Home-Taste nun über eine Metalloberfläche.

Fire Tv Fernbedienung

Neu hinzugekommen ist eine programmierbare Taste. Diese kann beispielsweise eine häufig verwendete App direkt starten. Alternativ lassen sich darüber Funktionen wie Untertitel oder die Bildschirmlupe aufrufen.

Die Fernbedienung ist auch mit Fire-TV-Streaming-Geräten ab dem Modelljahr 2019 sowie den Ember-Fernsehern von Amazon kompatibel und lässt sich einzeln zum Preis von 15,99 Euro vorbestellen.

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01. Okt. 2026 um 15:05 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Gibt es Plex und Tailscale als App?

  • Mein TV hat kein USB-C Anschluss; kaufe mir ja auch nicht ständig neue Fernseher.

  • Den FireTV Stick 4K Max versorge ich auch mittels USB vom Fernseher mit Strom.

  • Sir Rolf von Herd

    Ohne sideloading leider bisschen blöd für Kodi und so :(

  • Funktioniert denn die Magenta TV App da auch drauf?

  • Kann der neue Stil Alex Heimkino? finde dazu nichts.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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