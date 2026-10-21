Apple TV 4K für 349 Euro: Teuer und trotzdem Bestseller

Mit einem Preis von 349 Euro hat Apple die Messlatte für seine Streamingbox noch einmal deutlich höher gelegt. Dennoch scheint das neue Apple TV 4K genügend Käufer zu finden. Bei Amazon hat sich die vierte Generation jetzt, fast einen Monat vor dem offiziellen Verkaufsstart am 13. November, auf Platz eins der Bestsellerliste in der Kategorie Heimkinosysteme geschoben.

Apple TV 4K: Kostet so viel wie ein 50-Zoll-Fernseher

Der Spitzenplatz ist zumindest ein Indiz dafür, dass sich auch der kräftige Aufpreis nicht grundsätzlich abschreckend auf die Kundschaft auswirkt. Über tatsächliche Verkaufszahlen sagt die Platzierung allerdings wenig aus. Amazon veröffentlicht weder konkrete Bestellmengen noch die Kriterien, nach denen die Rangliste im Detail berechnet wird.

Für das gleiche Geld gibt es einen 50-Zoll-Fernseher

Wie ungewöhnlich Apples Preisgestaltung inzwischen ausfällt, zeigt ein Blick auf die direkte Konkurrenz. Amazons neuer Ember-Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale kostet derzeit 349,99 Euro. Für praktisch denselben Betrag erhalten Käufer also einen vollständigen 4K-Fernseher, der die Streamingfunktionen bereits mitbringt.

Die neuen Ember TVs kommen mit werbefreiem Ambient-Kunst-Modus

Amazons neueste Ember 4-Serie unterstützt HDR10+, Dolby Audio und WLAN 6. Das integrierte Fire TV bietet Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Disney+, YouTube und Apple TV. Hinzu kommen eine Alexa-Sprachfernbedienung, Ambient-TV und ein überarbeiteter Prozessor. Der reguläre Listenpreis liegt bei 599,99 Euro, aktuell gewährt Amazon 42 Prozent Rabatt.

Natürlich richtet sich Apples Streamingbox an eine andere Zielgruppe. Wer bereits einen hochwertigen Fernseher besitzt und Apples Ökosystem nutzt, dürfte wenig Interesse daran haben, das gesamte Display auszutauschen. Der Preisvergleich verdeutlicht dennoch, in welcher Größenordnung sich Apple mittlerweile bewegt.

Mehr Leistung und neue Heimkinofunktionen

Noch im Juni war Apple TV 4K für 169 Euro erhältlich. Inzwischen verlangt Apple mehr als das Doppelte. Dafür bringt die vierte Generation einige technische Neuerungen mit. Der A19-Prozessor beschleunigt die Bedienung, integrierte Mikrofone ermöglichen die freihändige Siri-Steuerung und ein neuer AV1-Decoder soll Videostreams effizienter verarbeiten.

Auch beim Ton legt Apple nach. Vier kompatible HomePods lassen sich erstmals zu einem Surround-System verbinden, das die Lautsprecherpositionen automatisch berücksichtigt. Die überarbeitete Siri Remote unterstützt zudem die genaue Suche per iPhone und kann einen Signalton abspielen.

Amazon Ember Artline ausprobiert: Zwischen Fernseher und Wohnobjekt

Wer lediglich seine Streamingdienste auf den Fernseher bringen möchte, dürfte den Funktionsumfang allerdings kaum ausschöpfen. Zumal für das neue Surround-System noch einmal vier separat erhältliche HomePods erforderlich sind.