50-Zoll-Fernseher fürs gleiche Geld
Apple TV 4K für 349 Euro: Teuer und trotzdem Bestseller
Mit einem Preis von 349 Euro hat Apple die Messlatte für seine Streamingbox noch einmal deutlich höher gelegt. Dennoch scheint das neue Apple TV 4K genügend Käufer zu finden. Bei Amazon hat sich die vierte Generation jetzt, fast einen Monat vor dem offiziellen Verkaufsstart am 13. November, auf Platz eins der Bestsellerliste in der Kategorie Heimkinosysteme geschoben.
Apple TV 4K: Kostet so viel wie ein 50-Zoll-Fernseher
Der Spitzenplatz ist zumindest ein Indiz dafür, dass sich auch der kräftige Aufpreis nicht grundsätzlich abschreckend auf die Kundschaft auswirkt. Über tatsächliche Verkaufszahlen sagt die Platzierung allerdings wenig aus. Amazon veröffentlicht weder konkrete Bestellmengen noch die Kriterien, nach denen die Rangliste im Detail berechnet wird.
Für das gleiche Geld gibt es einen 50-Zoll-Fernseher
Wie ungewöhnlich Apples Preisgestaltung inzwischen ausfällt, zeigt ein Blick auf die direkte Konkurrenz. Amazons neuer Ember-Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale kostet derzeit 349,99 Euro. Für praktisch denselben Betrag erhalten Käufer also einen vollständigen 4K-Fernseher, der die Streamingfunktionen bereits mitbringt.
Die neuen Ember TVs kommen mit werbefreiem Ambient-Kunst-Modus
Amazons neueste Ember 4-Serie unterstützt HDR10+, Dolby Audio und WLAN 6. Das integrierte Fire TV bietet Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Disney+, YouTube und Apple TV. Hinzu kommen eine Alexa-Sprachfernbedienung, Ambient-TV und ein überarbeiteter Prozessor. Der reguläre Listenpreis liegt bei 599,99 Euro, aktuell gewährt Amazon 42 Prozent Rabatt.
Natürlich richtet sich Apples Streamingbox an eine andere Zielgruppe. Wer bereits einen hochwertigen Fernseher besitzt und Apples Ökosystem nutzt, dürfte wenig Interesse daran haben, das gesamte Display auszutauschen. Der Preisvergleich verdeutlicht dennoch, in welcher Größenordnung sich Apple mittlerweile bewegt.
Mehr Leistung und neue Heimkinofunktionen
Noch im Juni war Apple TV 4K für 169 Euro erhältlich. Inzwischen verlangt Apple mehr als das Doppelte. Dafür bringt die vierte Generation einige technische Neuerungen mit. Der A19-Prozessor beschleunigt die Bedienung, integrierte Mikrofone ermöglichen die freihändige Siri-Steuerung und ein neuer AV1-Decoder soll Videostreams effizienter verarbeiten.
Auch beim Ton legt Apple nach. Vier kompatible HomePods lassen sich erstmals zu einem Surround-System verbinden, das die Lautsprecherpositionen automatisch berücksichtigt. Die überarbeitete Siri Remote unterstützt zudem die genaue Suche per iPhone und kann einen Signalton abspielen.
- Amazon Ember Artline ausprobiert: Zwischen Fernseher und Wohnobjekt
Wer lediglich seine Streamingdienste auf den Fernseher bringen möchte, dürfte den Funktionsumfang allerdings kaum ausschöpfen. Zumal für das neue Surround-System noch einmal vier separat erhältliche HomePods erforderlich sind.
Wow, so verrückt 349€ dafür zu investieren ist schon ne Hausnummer. Selbst gebrauchte 4K 2. und 3. Generation werden zu Taumpreisen auf Plattformen angeboten…
Gibt Nix besseres! FireTV und Co kann man da echt vergessen. Mein altes Apple TV läuft butterflüssig und das nach Jahren.
Mein FireTV 4K Max läuft nach fast 6 Jahren auch noch flüssig.
Das mag sein, inklusive Wall of Werbung. Hatte vor paar Jahren auch mal einen Stick von denen genutzt, ja läuft, aber die Bedienung und die Oberfläche sind grausam. Hier sind 3 Apple TV seit Jahren im Einsatz, das älteste die HD Version. Die Geräte laufen wie am ersten Tag (performant). Nichtsdestotrotz finde ich den Preis des Neuen „dezent“ überzogen.
Der Preis ist echt unfassbar. Ich habe aktuell 3 Apple TVs zu Hause (1x4er und 2x4K) und werde die bei dem Preis definitiv nicht mehr Upgraden. Wer die Teile wie ich in Möbeln versteckt, hat auch kein Interesse an den verbauten Mikrofonen. Ansonsten gibts ja eigentlich nichts neues.
Vorallem ist FireTV von der Bedienung her kein Vergleich.
Man muss sich nur die Amazon Prime App ansehen. Alle paar Wochen das Bedienkonzept auf Links gedreht und alles funktioniert wieder anders aber kaum besser.
Konnte ich trotz reger Nutzung so noch nicht feststellen
Mal eine Frage: Im Artikel steht, dass der neue Apple TV + kompatible Homepods erstmals Surround Sound möglich machen, der die Position der Lautsprecher berücksichtigt.
Ist es aber mit dem alten ATV möglich (mehrere) Homepods zu verbinden und einfach so besseren Sound oder Surround Sound zu bekommen?
Ich bin noch neu auf dem Gebiet. Wir haben uns vor kurzem refurbished ein ATV 4k (alt) geholt, um mal zu testen, ob uns das einen Mehrwert bringt. Wäre aber natürlich, toll, wenn man das ebenfalls nutzen könnte. Die Anordnung im Raum wäre mir nicht wichtig.
Du kannst ein stereo paar als Standard Sound Ausgabe nutzen….und manuell noch weitere HomePods hinzufügen zur Ausgabe….wird aber aufgrund der möglichen ungenauen Synchronisierung nicht empfohlen…der neue kann das mit 4 homepods mini gen 2 oder normalen homepods gen 2
Du kannst zwei HomePods zu einem Stereopaar verbinden. So könntest du zwei Stereopaare erstellen und gleichzeitig ansteuern. Ob das klangtechnisch besser ist, ist zu bezweifeln.
Gerade bei Actionfilmen tun sich die HomePods ohne Centerbox schwer, Sprache hervorzuheben.
Meine Grenze bei Apple ist erreicht.
Das ist einfach nur noch abgebrüht und frech. Erst alles um 100 Euro pauschal teurer machen und dann noch einmal den Preis erhöhen? Und dann nicht mal neue Highlights. Surround? Nur mit Homepods? Micros? Siri AI? Läuft ja nicht mal auf den bisherigen Geräten richtig. Und dann noch die EU Reglementierung
Ich brauch das alles nicht .
Und die Leute scheinen es trotzdem zu kaufen. Ich raffe es einfach nicht. Jeder mosert und doch kaufen es alle. Klar, dass Apple dann so frech weitermacht.
Ich kann’s mir schon leisten, aber es geht ums Prinzip. Ich werde nun beim Streaming auf die Konkurrenz umsteigen.
Hab beim Preis auch erst gehadert, aber letztendlich kommt mein 4k gen 2 und gen 3 teilweise hier und da schon an die grenzen….daher….einmal Geld in die Hand nehmen und die kommenden Jahre wieder keinen Stress haben
Wo exakt kommt der alte an seine Grenzen? Bin nur neugierig, weil ich selbst nichts bemerke, aber vielleicht einen tollen Einsatzzweck verpasse.
Faszinierend: Mein (in die Jahre gekommenes) Apple-TV mache ich eigentlich nur an, um Updates einzuspielen. Ansonsten ist es in erster Linie meine Apple Home-Zentrale. Streamen tue ich nur über Fire TV Stick, auf dem sich auch die Apple TV-App befindet. Aber vielleicht habe ich geringere Anforderungen an Bild und Ton.
Amazon weiß auch, wie man die Verkaufszahlen hoch pusht! Ich kenne niemanden, der diese überteuerte Box kauft, und so viele wollten ihre alte austauschen, ich auch! Dadurch, dass eigentlich nichts gravierendes sich geändert hat am Apple TV 4K sagt jeder, zumindest die ich kenne, ich behalte meine alte, die funktioniert tadellos!
Ich finde den Preis auch viel zu hoch, habe mir jedoch zähneknirschend trotzdem einen bestellt, da mich die Werbung und das unübersichtliche Menüsystem des Fire TV Sticks zum Wahnsinn treiben.
Ist ein Witz der Preis, oder?
Gibt es irgendwelche Infos ob es einen HomePod Gen 3 geben wird?
Tja, aber was will man machen, wenn man noch keinen Apple TV sein eigen nennt: die „alte“ Apple TV Generation wird ja aktuell ebenfalls zu unverschämt hohen Preisen verkauft.
Ich habe auch lange gezögert und am ende doch bestellt.
Mein 4K 2. Gen hat schon z.b. in der Musik-App merkbare Ruckler im Menü. Zwar vergleichbare mit einem aktuellen Google TV, WebOS TV etc., aber genau, weil ich solche Ruckler nicht mag, hängt an meinem LG OLED ein Apple TV dran.
Was mich am meisten bisher am neuen Apple TV 4K stört, ist die fehlende Dolby Vision 2 und HDR10+ Advanced Unterstützung, dies könnte am ende der Grund werden, warum er eventuell schneller ersetzt werden muss, als von den restlich Daten eigentlich nötig ist.
Ja, der Preis ist hoch. Aber wir haben eben eine extreme Chipkrise. Dies wird auch noch andere Hersteller immer mehr treffen. Und bis mind. 2028 dürfte es hier auch keine Verbesserung geben, eher im Gegenteil. Außer OpenAI oder ein anderer streicht im laufe des nächsten Jahres die Segel.
Wenn man die Chipkrise berücksichtigt, ist der neue Apple TV vielleicht maximal 50€ zu hoch angesetzt.
Groß unter 300€ ist mit einer normalen Apple-Gewinnspanne aufgrund der aktuellen Chippreise einfach nicht realistisch, bei der Ausstattung.