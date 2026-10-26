Smart Tube BDP: Neue Version verbessert die YouTube-Alternative

Die kostenlose YouTube-App Smart Tube BDP wird weiterhin in kurzen Abständen aktualisiert. Nachdem wir die Anwendung im Mai erstmals vorgestellt haben, haben die Entwickler zahlreiche Funktionen ergänzt und bestehende Schwachstellen beseitigt. Mit Version 5.7 steht jetzt ein weiteres Update bereit, das unter anderem die Suchfunktion und die Videodarstellung verbessert.

iPad und iPhone können YouTube-Links weiterleiten

Smart Tube BDP bietet eine alternative Oberfläche für YouTube auf iPhone, iPad und Mac. Die App verzichtet auf Werbeunterbrechungen und unterstützt SponsorBlock, um gesponserte Videoabschnitte automatisch zu überspringen. Über DeArrow lassen sich zudem übertriebene Videotitel und Vorschaubilder durch sachlichere Community-Vorschläge ersetzen. Auch die Bild-in-Bild-Wiedergabe und die Anmeldung mit einem Google-Konto werden unterstützt.

Widgets und persönliche Startseite

Mit den jüngsten Aktualisierungen erhält Smart Tube BDP ein Widget für den Home-Bildschirm. Dieses zeigt Videos aus dem persönlichen YouTube-Feed an, die sich direkt durch Antippen starten lassen. Innerhalb der Anwendung können Nutzer die Bereiche der Startseite jetzt per Drag-and-drop neu anordnen und so ihre bevorzugten Inhalte weiter nach oben verschieben.

Smart Tube BDP auf dem Mac

Zusätzliche Einstellungen erlauben die Auswahl einer Akzentfarbe, die Anpassung der Spaltenanzahl in der Videoübersicht und die Verwendung hochauflösender Vorschaubilder. Neu ist außerdem ein lokal gespeicherter Wiedergabeverlauf. Angesehene Videos werden weiterhin an den YouTube-Verlauf übermittelt, sofern die entsprechende Anmeldung genutzt wird.

Bereits mit Version 5.5 hat der Entwickler zusätzliche Bedienelemente zum Überspringen und Wechseln von Videos integriert. Hinzu kommen eine optionale PIN-Sperre für die Einstellungen, eine Möglichkeit zum Deaktivieren von Nutzungsanalysen und ein Schalter zum Abschalten der Liquid-Glass-Darstellung.

Korrekturen bei Wiedergabe und Bedienung

Die aktuelle Version 5.7 kümmert sich insbesondere um die Suchergebnisse. Werden Videos nach Veröffentlichungsdatum oder Aufrufzahlen sortiert, soll die gewählte Reihenfolge nun korrekt umgesetzt werden. Außerdem wurde die Darstellung des Videoplayers auf Geräten mit ungewöhnlichen Displayformaten überarbeitet. Ausdrücklich erwähnt wird dabei auch das faltbare iPhone Duo.

Auch für das Apple TV verfügbar

Weitere Fehlerkorrekturen betreffen die Wiedergabe und den Umgang mit gespeicherten Videos. Wenn YouTube eine Bestätigung verlangt, dass kein automatisierter Zugriff erfolgt, wechselt die Anwendung jetzt zum Standardplayer. Videos lassen sich wieder zuverlässig aus der Merkliste entfernen. Auch der Wiedergabefortschritt soll beim erneuten Abspielen oder bei aktivierter Wiederholung korrekt gespeichert werden.

Auf dem Mac reagiert inzwischen die gesamte Videokachel auf Mausklicks. Links und Widget-Einträge können zudem ein neues Video öffnen, während bereits ein anderes abgespielt wird. Die Gesten zur Steuerung von Helligkeit und Lautstärke wurden auf die Displayränder beschränkt, damit sie nicht mit der normalen Bedienung kollidieren.