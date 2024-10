CleanMyMac 5: Großes Update für beliebtes Wartungstool

Hand aufs Herz: Selbst nutzen wir keine Systempflege-Werkzeuge wie den von MacPaw angebotenen Allrounder CleanMyMac, sondern behelfen uns bei Bedarf mit punktuellen Lösungen wie GrandPerspective, das TinkerTool, Deeper oder Onyx. Dies heißt aber nicht, dass wir den beliebte Aufräumhelfer nicht auf dem Radar haben: CleanMyMac ist heute in Ausgabe 5 erschienen.

CleanMyMac dient der Wartung, Optimierung und Systempflege des Mac und wird seit nunmehr 16 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die überarbeitete Version 5.0 bringt ein frisches Design, sechs runderneuerte Hauptmodule und über 25 Werkzeuge mit, die Mac-Nutzern die Pflege ihres Rechners erleichtern sollen.

Sechs Hauptmodule

Die neue Version von CleanMyMac umfasst ein gänzlich neues, in Teilen animiertes Design und bewirbt eine intuitivere Benutzeroberfläche mit vereinfachter Navigation. Die Hauptfunktionen wie Bereinigung, Schutz und Optimierung sind in einer überarbeiteten Seitenleiste zusammengefasst. Der „Smart Care“-Assistent gibt personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Systemleistung und erinnert an Wartungsaufgaben.

Ein neues Modul namens „Mein Krempel“ hilft dabei, alte, große und doppelte Dateien zu identifizieren und zu verwalten. Dieses Modul wurde um einen Duplikatscanner erweitert, der ähnliche Fotos und Dateien aufspürt, um Speicherplatz freizugeben. Weitere Verbesserungen betreffen das Bereinigungsmodul, das überflüssige Systemdateien wie Cache-Daten oder Logdateien entfernt.

Zum Einmalkauf oder im Abo

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Version ist zudem das Schutzmodul. Dieses scannt Macs auf Malware und andere Bedrohungen. Zusätzlich sorgt es für Privatsphäre, indem sensible Daten wie Browser-Verläufe gelöscht und App-Berechtigungen verwaltet werden. Ein aktualisierter Menüleisten-Kompagnon überwacht in Echtzeit den Zustand des Macs, einschließlich Akkugesundheit, Speicherplatz und Systemauslastung.

Die neue Version von CleanMyMac ist im Abo oder zum Einmalkauf erhältlich. Abos starten bei 39,95 Euro pro Jahr, einmalige Lizenzen bei 119,95 Euro. Kunden mit bestehenden Abos oder einer früheren Version können das Update kostenfrei beziehungsweise zu einem reduzierten Preis erhalten. CleanMyMac 5 setzt zur Installation mindestens macOS 11 oder neuer voraus.

CleanMyMac kann über die Entwickler-Webseite oder im Mac App Store erworben werden und ist Bestandteil der Software-Flat Setapp.