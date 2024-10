Sonos macht Probleme bei der Nutzung von Apple Music

Sonos-Nutzer haben seit gestern zum Teil Probleme bei der Nutzung von Apple Music. Während im Zusammenhang mit anderen Musik- und Inhaltsdiensten keine Störungen bekannt sind, schlägt die Wiedergabe von Musik über Apple Music vielerorts fehl. Teils treten die Probleme auch nur beim Versuch auf, das Musikangebot von Apple Music über die Sonos-Anwendungen für Mobilgeräte oder den Desktop zu durchsuchen.

Sonos selbst hat den Fehler bereits gestern Abend bestätigt und wissen lassen, dass man die Ursache gefunden habe und gemeinsam mit Apple an einer Lösung arbeite. Bis der Fehler endgültig behoben ist, müsse man weiter mit Einschränkungen rechnen.

Falls ihr hier ein Déjà-vu habt: In ähnlicher Weise sahen sich Sonos-Nutzer, die Apple Music abonniert haben, bereits vor drei Jahren über mehrere Tage hinweg mit Fehlern konfrontiert. Auch damals wurde nicht kommuniziert, was genau für die Einschränkungen verantwortlich war, allerdings musste damals ebenfalls Apple in die Problemlösung mit einbezogen werden.

App Store war ebenfalls weg

Apple selbst hatte gestern mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen, die auch zu etlichen Leserzuschriften bei uns geführt haben. So ließen sich vorübergehend keine App-Updates laden und teils auch keine neuen Anwendungen oder sonstigen Inhalte kaufen.

Apple zufolge war hierfür ein Ausfall der App Stores für iOS, den Mac und die Vision Pro verantwortlich, den allerdings nicht alle Nutzer zu spüren bekamen. Mittlerweile sollte laut Apple aber alles wieder funktionieren.

Die schon seit Wochen auftretenden Probleme mit nicht ladenden automatischen App-Updates oder Abbrüchen beim Versuch, eine neue App-Version manuell zu installieren, sind davon unabhängig. Diesbezüglich hat sich im Zusammenhang mit der gestrigen Störung weder etwas verschlechtert, noch verbessert und es bleibt zu hoffen, dass Apple auch hier an einer Lösung arbeitet.