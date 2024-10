Freeware ScreenNote: Macht Mac-Monitor zum Whiteboard

Die Mac-Anwendung ScreenNote, die vor allem in Präsentations, Unterrichts- und Vortragssituationen genutzt wird, hat nach einem knappen Jahr im Dornröschenschlaf eine Aktualisierung spendiert bekommen. Die App steht weiterhin kostenfrei im Mac App Store zum Download bereit und wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt, im Funktionsumfang erweitert und in der Bedienung verbessert.

Einfach auf den Monitor zeichnen

ScreenNote ermöglicht es Mac-Nutzern, direkt auf ihre Bildschirme zu zeichnen beziehungsweise Notizen zu erstellen – unabhängig davon, welche Anwendungen gerade geöffnet sind. Dies ist besonders in virtuellen Meetings, Präsentationen oder Lehrveranstaltungen nützlich, in denen Vorgänge erklärt, Anleitungen gegeben oder Software-Funktionen vermittelt werden müssen.

Erstveröffentlicht im Jahr 2017 hat die App insbesondere während der Pandemie und dem anschließenden verstärkten Einsatz von Videokonferenzen an Bedeutung gewonnen. Die Zeichenfunktionen erlauben es, Skizzen, Linien, Formen und Texte in Echtzeit auf dem Bildschirm zu platzieren, was vor allem in Live-Präsentationen nützlich sein kann.

Mit der neuen Version 4.4 wurden einige technische Anpassungen vorgenommen. So ist es nun möglich, die Zeitspanne festzulegen, die eine Taste gedrückt werden muss, um die Zeichenwerkzeuge zu aktivieren. Zudem kann nun auch ein Standardwerkzeug voreingestellt werden. Die Aktualisierung behebt außerdem ein Problem, das auftrat, wenn die App unter macOS Sequoia gestartet wurde.

Individuelle Anpassungen weiterhin im Mittelpunkt

Ein wichtiger Bestandteil von ScreenNote bleibt die Möglichkeit, die Zeichenwerkzeuge auf die eigenen Bedürfnisse hin anzupassen. Die App bietet zahlreiche Optionen zur Konfiguration von Transparenz, Farbe und Linienstärke der Zeichnungen. Auch die Aktivierung der Zeichenfunktion kann individuell konfiguriert werden, etwa durch die Auswahl einer bevorzugten Taste oder eine Kombination aus Tastenkürzeln.

Flexibel ist die App auch, was die Platzierung der Werkzeugleiste angeht. Diese kann, je nach Vorlieben, entweder links oder rechts am Bildschirmrand fixiert werden. Eine Neuerung seit Version 4.0 ist zudem die Möglichkeit, geschriebene Texte nachträglich zu bearbeiten und gezeichnete Objekte zu verschieben oder zu drehen.

Und um dies noch anzumerken: ScreenNote verdient eine deutlich bessere Bewertung im Mac App Store.